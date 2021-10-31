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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

باستخدام مقاطع اليوتيوب.. فتاة تقوم بتوليد نفسها دون علم عائلتها

أرشيفية
أرشيفية

أصبحت مقاطع اليوتيوب الدليل المساعد لحل أي عقبة قد تقف أمامنا سواء في العمل أو المطبخ، لطن فتاة هندية عمرها 17 عامًا استعانت بمقاطع YouTube في الولادة دون مساعدة طبيب.

 

قامت فتاة هندية تبلغ من العمر 17 عامًا من منطقة مالابورام في ولاية كيرالا بتوليد نفسها في المنزل دون علم عائلتها، وكان دليلها عبارة عن مقاطع فيديو على YouTube! .

 

ووفقًا للأنباء فإن والدة الفتاة الهندية تعاني من مشاكل في الرؤية بينما يعمل والدها كحارس ليلي، ولم يكن أحد منهم على علم بحملها.

 

وبحسب بعض التقارير الإخبارية، فقد ظهر الأمر فقط عندما أصيبت الفتاة ببعض الالتهابات بعد يومين من الولادة السرية، وسمعت الأسرة صرخات الطفل.

 

ألقت الشرطة القبض على جار الفتاة القاصر البالغ من العمر 21 عامًا، والذي زُعم أنه والد الطفل، فقد كان الاثنان على علاقة وكانت العائلة على علم بذلك.

 

وقال وأوضح مسئول الشرطة وفقًا لصحيفة indian express أن الزوجين أخفا خبر حمل الفتاة عن العائلتين، ومنذ أن حملت الفتاة، كانت تبقى في غرفتها وتأخذ دروسًا عبر الإنترنت كذريعة".

 

ووفقًا للتحقيقات الأولية، لم تحصل الفتاة على أي مساعدة أثناء الولادة واستعانت بمقاطع فيديو YouTube لقطع الحبل السري بنفسها.

 

وبمجرد علم النفس عائلة قاموا بنقلها إلى مستشفى حكومي، وأبلغت لجنة رعاية الطفل في مقاطعة مالابورام (CWC) الشرطة بالأمر.

 

وتبين أن الفتاة كانت على علاقة بالشاب، حيث كانت عائلاتهما تخطط لزواجهما بعد بلوغها سن 18 عامًا، وفقًا للجنة رعاية الطفل.

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