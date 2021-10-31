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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هطول hمطار خفيفة علي المناطق الساحلية بشمال سيناء

زراعات أسفل الصوب
زراعات أسفل الصوب لحمايتها من الامطار

تعرضت محافظة شمال سيناء، اليوم الأحد ،إلى هبوب رياح  ،صاحبها هطول أمطار  خفيفة على بعض المناطق خاصة الساحلية ،دون وجود أي تاثير  علي حركة المواطنين أو الحركة التجارية في المدن .

وقد تسببت الرياح  في زحف الرمال على الطرق السريعة  والفرعية والتي تراكمت بعضها علي الاسفلت مما أدى إلى اغلاق جزئى لبعض الطرق في مناطق وسط سيناء .

حماية الزراعات

وقد سارع المزارعون في قري المحافظة ، بحماية زراعاتهم حتي لايلحق بها الضرر نتيجة زحف الرمال أو شدة هبوب الرياح خاصة الزراعات أسفل الانفاق البلاستيكية. 

وأكد اللواء الدكتور محمد شوشة محافظ شمال سيناء استمرار تواصل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة مع مجالس المدن.
 

كم أكد أنه تم  تجهيز المعدات الثقيلة بمجالس المدن بالتنسيق مع هيئة الطرق ،  للدفع بها لازالة الكثبان الرملية التي تغلق الطرق تحسبا لوقوع حوادث . 
 

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الزراعة : اختيار تراكيب محصولية تناسب الموارد المائية والأرضية في شمال سيناء

هطول امطار خفيفة المناطق الساحلية

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