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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرصة لسقوط أمطار على هذه المناطق.. تعرف على طقس السعودية اليوم

طقس السعودية
طقس السعودية

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، تقريرًا عن حالة الطقس اليوم الأحد بمناطق ومحافظات المملكة.

وحسب صحيفة "سبق" السعودية، توقع المركز أن تتهيأ الفرصة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياحٍ نشطة على مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، كما لا تزال الفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على منطقة جازان وأجزاءٍ من منطقة عسير؛ تمتد إلى مرتفعات الباحة وأجزاءٍ من مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

هطول أمطار رعدية.. تعرف على طقس السعودية اليوم

أمطار رعدية ورياح نشطة.. تعرف على طقس السعودية اليوم

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض، كذلك على أجزاء من منطقة حائل، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 - 35 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

السعودية حالة الطقس سقوط امطار امطار غزيرة طقس السعودية

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