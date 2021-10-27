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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمطار رعدية ورياح نشطة.. تعرف على طقس السعودية اليوم

الطقس بالسعودية
الطقس بالسعودية

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، تقريرًا عن حالة الطقس اليوم الأربعاء بمناطق ومحافظات المملكة.

وتوقع المركز هطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على منطقتي جازان وعسير؛ تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة.

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كما تكون السماء غائمة غائمة تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من منطقتي حائل والمدينة المنورة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة خلال النهار على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض؛ تمتد إلى أجزاءٍ من منطقة القصيم.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي بسرعة 18 - 38 كم/ساعة وتكون جنوبية الى جنوبية غربية على الجزأين الأوسط والجنوبي تتحوّل خلال الليل جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 20 - 44 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف؛ يصل الى مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 14 - 34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة في مكة المكرمة وعسير والباحة.

وتفصيلاً، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد ضبابًا مع تدنِ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة السليل والطائف والهدا وعشيرة.

وتشهد الباحة ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن.

ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها والنماص وتنومة وبلقرن وخميس مشيط.

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