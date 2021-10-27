شبورة وأمطار على عدة مناطق.. الأرصاد تعلن توقعاتها لـ طقس اليوم ودرجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الأربعاء، طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية نهارا، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على الأنحاء كافة.



أما عن الظواهر الجوية، فتنتشر الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.



وتتهيأ فرص لسقوط الأمطار الخفيفة وتكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة (20:30% تقريبا).



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 28 19

الإسكندرية 28 21

وادي النطرون 28 20

طنطا 28 19

شبين الكوم 28 19

دمنهور 28 20

بلطيم 27 20

مطروح 25 19

السلوم 25 14

سيوة 28 17

بورسعيد 27 23

دمياط 26 20

الزقازيق 28 19

المنصورة 28 19

الإسماعيلية 28 19

السويس 28 20

العريش 27 19

رفح 26 20

رأس سدر 27 18

نخل 25 10

نويبع 28 23

طابا 26 20

كاترين 26 11

الطور 26 18

شرم الشيخ 29 23

الغردقة 29 20

مرسى علم 28 20

الفيوم 28 16

بنى سويف 29 16

المنيا 28 16

أسيوط 29 15

سوهاج 31 16

قنا 32 17

الأقصر 32 17

أسوان 33 19

إدفو 33 19

أبوسمبل 32 19

الوادي الجديد 31 18

شلاتين 32 19

أبو رماد 30 19

حلايب 29 20

رأس حدربة 28 19

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 37 26

المدينة 36 24

الرياض 36 23

المنامة 32 26

أبوظبى 33 25

الدوحة 34 27

الكويت 34 19

دمشق 25 12

بيروت 26 22

عمان 25 13

القدس 23 15

غزة 26 18

بغداد 32 16

مسقط 31 26

صنعاء 23 10

الخرطوم 38 25

طرابلس 24 17

تونس 21 15

الجزائر 22 16

الرباط 23 13

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 16 02-

إسطنبول 17 12

إسلام أباد 26 12

نيودلهى 30 13

جاكرتا 32 24

بكين 19 05

كوالالمبور 32 25

طوكيو 16 12

أثينا 19 14

روما 22 09

باريس 18 09

مدريد 21 08

برلين 16 06

لندن 17 12

مونتريال 12 04

موسكو 08 06

نيويورك 16 08

واشنطن 20 12

نواكشوط 32 23

أديس أبابا 23 11