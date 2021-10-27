عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شبورة وأمطار على عدة مناطق.. الأرصاد تعلن توقعاتها لـ طقس اليوم ودرجات الحرارة

صدى البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الأربعاء، طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية نهارا، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على الأنحاء كافة.


أما عن الظواهر الجوية، فتنتشر الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.


وتتهيأ فرص لسقوط الأمطار الخفيفة وتكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة (20:30% تقريبا).


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

 

العظمى الصغرى
القاهرة 28 19
الإسكندرية 28 21
وادي النطرون 28 20
طنطا 28 19
شبين الكوم 28 19
دمنهور 28 20
بلطيم 27 20
مطروح 25 19
السلوم 25 14 
سيوة 28 17
بورسعيد 27 23
دمياط 26 20
الزقازيق 28 19
المنصورة 28 19
الإسماعيلية 28 19
السويس 28 20
العريش 27 19
رفح 26 20
رأس سدر 27 18
نخل 25 10
نويبع 28 23
طابا 26 20
كاترين 26 11
الطور 26 18
شرم الشيخ 29 23
الغردقة 29 20
مرسى علم 28 20
الفيوم 28 16
بنى سويف 29 16
المنيا 28 16
أسيوط 29 15
سوهاج 31 16
قنا 32 17
الأقصر 32 17
أسوان 33 19
إدفو 33 19
أبوسمبل 32 19
الوادي الجديد 31 18
شلاتين 32 19
أبو رماد 30 19
حلايب 29 20
رأس حدربة 28 19

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة 37 26
المدينة 36 24
الرياض 36 23
المنامة 32 26
أبوظبى 33 25
الدوحة 34 27
الكويت 34 19
دمشق 25 12
بيروت 26 22
عمان 25 13
القدس 23 15
غزة 26 18
بغداد 32 16
مسقط 31 26
صنعاء 23 10
الخرطوم 38 25
طرابلس 24 17
تونس 21 15
الجزائر 22 16
الرباط 23 13

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 16 02-
إسطنبول 17 12
إسلام أباد 26 12
نيودلهى 30 13
جاكرتا 32 24
بكين 19 05
كوالالمبور 32 25
طوكيو 16 12
أثينا 19 14
روما 22 09
باريس 18 09
مدريد 21 08
برلين 16 06
لندن 17 12
مونتريال 12 04
موسكو 08 06
نيويورك 16 08
واشنطن 20 12
نواكشوط 32 23
أديس أبابا 23 11

ترشيحاتنا

كيفية التخلص من القرين المؤذي للإنسان؟ 3 خطوات عليك اتباعها

بسبب تعامله مع جائحة كورونا.. لجنة برلمانية تطالب بتوجيه اتهامات لرئيس البرازيل

كنا نلعب للفوز.. ماذا قال هيثم شعبان بعد تعادل سيراميكا كليوباترا مع الجونة

أول تعليق من الحكم شاهندة بعد الظهور الأول بمباراة المقاولون العرب والشرقية للدخان

كل ما تريد معرفته عن جاك J7 موديل 2022 في مصر | صور

رسميا هونر تطلق هاتفها الشبابي Honor Play5 Youth .. سعر ومواصفات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أصاب الفراش جنابة ثم جفت وجلسنا عليها.. فهل تؤثر على طهارة ملابسنا؟

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن امتحانات الصف الرابع الإبتدائي

حقيقة وفاة مدحت شلبي.. من نشر الخبر وكيف وصل إلى الجمهور ؟

بعد حفل زفاف أسطوري بأسابيع.. وفاة رجل أعمال والزوجة تعاني من الصدمة

بيان عاجل من مصر للطيران حول تعرض طائرة لحادث في مطار سعودي

مصرع المتهم بتهديد فتاة سوهاج ووالدها خلال مواجهة قوات الأمن العام

مفاجأة.. رسائل واتساب مسربة تكشف تورط ابن شاروخان في قضية المخدرات

ما معنى قرار الرئيس السيسي بإلغاء حالة الطوارئ في مصر؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة.. ماذا فعل جاكي شان ليحصل على "الأوسكار" بعد 56 عاماً من الأكشن؟

نجمتا الإغراء.. تفاصيل "شتيمة" تحية كاريوكا لمونرو الشرق هند رستم بسبب الخيانة

نشرة المنوعات.. عجوز يحتفل بعيد ميلاده الـ100.. وبرنامج صيني يسرق صورة شابة وخطيبها

احذروا.. برنامج صيني يسرق صورة شابة وخطيبها ويستبدلها بامرأة أخرى|فيديو

فيديو

بعد وجع وضغط طويل.. سر تنازل ريهام سعيد عن قضية سما المصري

فيديو جراف.. إلغاء الطوارئ وتشكيل حكومة جديدة.. السودان يتجه نحو تصحيح المسار

فلتت مني.. كيف ردت دينا الشربيني على رسالة عمرو دياب في أحد الأفراح

فيديو جراف.. عذراء.. حل لغز محاولة انتحار عروس الدقهلية

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ