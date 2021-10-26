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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تقلبات في حالة الطقس.. تعرف على الوقت المناسب لارتداء الملابس الشتوية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الأيام الحالية تشهد تقلبات جوية، تجعلنا  في حيرة من أمرنا، أحيانًا نشعر بالبرد، وأخرى بالحر، ففي ساعات الليل المتأخرة يكون الطقس باردا، وفي بعض الأوقات يكون هناك سقوط للأمطار على بعض المناطق، وفي ساعات النهار يكون الطقس معتدلا مائلا للحرارة البسيطة.

هل نرتدي الملابس الشتوية؟ هل بدأ فصل الشتاء؟، فهذا الوقت من العام يضعنا وسط تساؤلات عديدة، وتخوفات من الإصابة بالإنفلونزا عند تخفيف الملابس...

الطقس غدا.. أمطار خفيفة على السواحل والأجواء معتدلة في باقي الأنحاء

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ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

بطبيعة الحال في مثل هذه الحيرة نلجأ للمتخصصين، لمتابعة أحوال الطقس، وهذا ما تفعله هيئة الأرصاد الجوية، وتعلن بشكل دوري توقعاتها لحالة الطقس، ووفقًا لما أعلنته الهيئة، فإن هناك حالة من الاستقرار مع ارتفع طفيف في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، وتسود أجواء معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

أما على شمال الصعيد وجنوب سيناء، سيكون الطقس، غدًا الأربعاء،  مائلاً للحرارة، وحار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وخلال ساعات الليل، يكون الطقس لطيفًا في أول الليل مائلاً للبرودة في آخره على كافة الأنحاء.

 شبورة وأمطار بعدة مناطق 

ومتابعة لتقلبات الجو، نجد هناك بعض العوامل المؤثرة على حالة الطقس، فيكون هناك شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، يصاحبها نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

صورة أرشيفية

موعد ارتداء الملابس الشتوية

مع تقلبات حالة الطقس، وزيادة تساؤلاتنا، متى نرتدي الملابس الشتوية؟ مدير عام التنبؤات في الأرصاد الجوية، مشددًا على ضرورة تغيير الملابس الصيفية إلى شتوية خفيفة خاصة في ساعات الليل من خلال ارتداء قطعتين من الملابس بدلاً من قطعة واحدة حفاظًا على سلامة الجميع خاصة الأطفال وكبار السن. 

موعد بداية فصل الشتاء

يستمر فصل الخريف حتى يوم 20 ديسمبر المقبل، على أن يبدأ فصل الشتاء رسميًا بعد هذا التاريخ، وعلى الرغم من ان فصل الخريف يشهد تقلبات جوية كثيرة إلا ان معظم أيامه تشهد اعتدالاً في حالة الطقس.

درجات الحرارة والرطوبة ليوم الأربعاء

مؤشر درجات الحرارة المتوقعة

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، كالتالي

القاهرة الكبرى والوجه البحري 28 للعظمى والصغرى 19.

السواحل الشمالية 28 للعظمى والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 32 للعظمى والصغرى 22.

شمال الصعيد 32 للعظمى والصغى 15.

جنوب الصعيد 35 للعظمى والصغرى 21.

أما عن نسب الرطوبة خلال الطقس غدا، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 88 للعظمى والصغرى 30.

السواحل الشمالية العظمى 90 والصغرى 40.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 55 للعظمى والصغرى 30 .

شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 25.

جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 15.

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