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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية على هذه المناطق فى هذا الموعد

درجات الحرارة اليوم
درجات الحرارة اليوم

قالت منار غانم، متنبئ بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة  تشهد استقرارا تاما بالأحوال الجوية اليوم وحتى منتصف الأسبوع القادم وتكون في المعدلات الطبيعية لها.

وأشارت  منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، إلى أن درجات الحرارة تسجل اليوم الأربعاء 28  درجة  مئوية على القاهرة والوجه البحري، مع فرص تكاثف السحب المنخفضة مصاحبة لسقوط أمطار مع  خفيفة أو رعدية على  بعض المناطق من السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط ومنها الإسكندرية، البخيرة ، كفر الشيخ ، حلايب شلاتين والتى من المتوقع أن تستمر لمدة 3 أيام .


 ونوهت منار غانم ،  لارتفاع طفيف بدرجات الحرارة بداية من غدا الخميس والتى من المتوقع أن تسجل 30 درجة مئوية على القاهرة ، السواحل الشمالية للبلاد  ، لافتة لوجود  نشاط للرياح في القاهرة، شمال وجنوب الصعيد  خلال ساعات المساء موضحة  أن طقس اليوم الأربعاء معتدل على السواحل الشمالية للبلاد حار على القاهرة الكبرى ومحافظات شمال  وجنوب الصعيد ، وجنوب سيناء .
 

وتابعت منار غانم  أن الطقس ليلا يكون لطيفا على أغلب أنحاء الجمهورية أما في ساعات الصباح الباكر يشهد الطقس نسمات برودة خفيفة مع استمرار ظهور الشبورة المائية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر .

وأوضحت منار غانم ، أن طقس اليوم الأربعاء يكون خريفى معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد .

 

إدارة الارصاد الجوية الصعيد الشبورة المائية هيئة الأرصاد الجوية الاسكندرية الأرصاد الجوية شبورة

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