الأرصاد الجوية: بعض المناطق تشهد أمطارا خلال الفترة القادمة| فيديو

قالت دكتور إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية من العام، فيكون الطقس معتدل تماما أثناء فترات النهار، سواء فى السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة، ومائل للحرارة على جنوب البلاد.

وأضافت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن الطقس أحيانا يكون مائل للبرودة خلال الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر، وخاصة فى المناطق الجديدة أو المكشوفة. كاشفة أنه يتم انخفاض درجة الحرارة الصغرى على معظم أنحاء الجمهورية.

وأشارت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه يشعر جميع المواطنين بالبرودة فى الساعات المتأخرة من الليل، كما أن هناك تكوين للشبورة المائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق.

وأكدت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية أن هناك سقوط الأمطار بداية من اليوم وحتى نهاية الأسبوع، على بعض المناطق من السواحل الشمالية وغرب البلاد، وتمتد إلى الإسكندرية وأقصى جنوب سلاسل البحر الأحمر، خلال الأيام القادمة.

وتنصح مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بارتداء جاكيت فى أوقات الخروج، وذلك بسبب بداية تغيرات وتقلبات المناخ، ويتم بدء شعور جميع الأشخاص بالبرودة أثناء تواجده خارج المنزل.