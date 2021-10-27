عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 27-10-2021 في مصر

الطقس
الطقس

استعرض برنامج "صباح البلد" عبر فضائية "صدى البلد"، تقريرًا عن درجات الحرارة اليوم الأربعاء 27 /10 /2021 فى مصر.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، وانخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد،  حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على كافة الأنحاء فى أول الليل مائل للبرودة فى أخرى.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأربعاء، يشهد نشاطًا للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وشبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية : 
 

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 19 والعظمى  28

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 19 والعظمى 28

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 19 والعظمى 28

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 20 والعظمى 28

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 21 والعظمى 28

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 20 العظمى 27

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 19 والعظمى 25

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 14 والعظمى 25

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 17 والعظمى 28

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 23 العظمى 27

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 20 والعظمى 26

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 19 والعظمى 28

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 19 والعظمى 28

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 20 والعظمى 28

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 19 والعظمى 27

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 20 والعظمى 26

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 18 والعظمى 27

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 10 العظمى 25

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 23 والعظمى 28

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 20 والعظمى 26

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 11 والعظمى 26

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 18 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 23 والعظمى 29

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 20 والعظمى 29

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 20 والعظمى 28

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 16 والعظمى 28

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 16 والعظمى 29

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 16 والعظمى 28

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 15 والعظمى 29

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 16 والعظمى 31

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 17 والعظمى 32

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 17 والعظمى 32

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 19 والعظمى 33

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 19 والعظمى 32

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 18 والعظمى 31

درجات الحرارة درجات الحرارة اليوم درجات الحرارة اليوم الأربعاء الأرصاد الجوية حالة الطقس

ترشيحاتنا

بعد لقاء بوتين وبينيت.. إسرائيل تعترف بالحاصلين على اللقاح الروسي

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 27-10-2021 في مصر

احذر.. قلة النوم تؤثر على الحركة والمشي

أخبار التكنولوجيا| واتساب يتوقف نهائيا على 53 هاتفا ذكيا.. وخبير يكشف طريقة حماية الهواتف من الاختراق

حدث ليلا|الصحة:871 إصابة و42 وفاة بكورونا.. مصرع المتهم بتهديد فتاة سوهاج في مواجهة مع الأمن .. لبنان يتنصل من تصريحات جورج قرداحي عن السعودية

مايا أشرف زكي : اخترقت مجال الإخراج لحبي الشديد للسينما..وروجينا: كنت أتمنى ابنتي أن تصبح فنانة..فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن امتحانات الصف الرابع الإبتدائي

بعد حفل زفاف أسطوري بأسابيع.. وفاة رجل أعمال والزوجة تعاني من الصدمة

فخر أني عشت في زمنه.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة لولي العهد السعودي

مصرع المتهم بتهديد فتاة سوهاج ووالدها خلال مواجهة قوات الأمن العام

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 27-10-2021 في مصر

بيان عاجل من مصر للطيران حول تعرض طائرة لحادث في مطار سعودي

ما معنى قرار الرئيس السيسي بإلغاء حالة الطوارئ في مصر؟

معقولة.. أحمد شوبير يعلق على قرعة المصري وبيراميدز في دور 32 بالكونفدرالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المايسترو أونكل عزيز.. لماذا اختلف فتوح نشاطي مع خليل مطران وطه حسين؟

حكاية السهرة.. ماذا فعل جاكي شان ليحصل على "الأوسكار" بعد 56 عاماً من الأكشن؟

نجمتا الإغراء.. تفاصيل "شتيمة" تحية كاريوكا لمونرو الشرق هند رستم بسبب الخيانة

نشرة المنوعات.. عجوز يحتفل بعيد ميلاده الـ100.. وبرنامج صيني يسرق صورة شابة وخطيبها

فيديو

بعد وجع وضغط طويل.. سر تنازل ريهام سعيد عن قضية سما المصري

فيديو جراف.. إلغاء الطوارئ وتشكيل حكومة جديدة.. السودان يتجه نحو تصحيح المسار

فلتت مني.. كيف ردت دينا الشربيني على رسالة عمرو دياب في أحد الأفراح

فيديو جراف.. عذراء.. حل لغز محاولة انتحار عروس الدقهلية

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ