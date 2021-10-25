الحرارة تسجل 10 في هذه المنطقة والأرصاد تحذر : ارتدوا الملابس الثقيلة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين ودرجات الحرارة المتوقعة على القاهرة ومحافظات الجمهورية.

وتكون أجواء اليوم مستقرة على كافة الأنحاء ليسود طقس خريفى معتدل علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد حار علي جنوب الصعيد نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

كما تظهر السحب المنخفضة علي شمال البلاد مما يساعد علي انخفاض درجات الحرارة.



وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.



وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.



وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

ونصحت الهيئة بارتداء ملابس ثقيلة نوعا ما في الصباح الباكر وخاصة للأطفال و توخي الحذر علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية بسبب ظهور الشبورة المائية صباحا.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 27 18

الإسكندرية 26 20

وادي النطرون 27 19

طنطا 27 18

شبين الكوم 27 18

دمنهور 26 19

بلطيم 26 19

مطروح 24 18

السلوم 25 15

سيوة 27 14

بورسعيد 27 20

دمياط 26 20

الزقازيق 26 18

المنصورة 26 18

الاسماعيلية 27 17

السويس 27 18

العريش 26 20

رفح 26 20

رأس سدر 27 19

نخل 25 13

نويبع 30 23

طابا 26 20

كاترين 24 10

الطور 27 21

شرم الشيخ 29 23

الغردقة 29 22

مرسى علم 28 22

الفيوم 28 19

بني سويف 28 19

المنيا 28 18

أسيوط 29 18

سوهاج 30 18

قنا 32 19

الأقصر 33 20

أسوان 33 21

إدفو 34 21

أبوسمبل 33 20

الوادي الجديد 31 20

شلاتين 31 20

أبو رماد 31 20

حلايب 29 21

رأس حدربة 29 21