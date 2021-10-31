أحوال كارثية ..السر وراء تأجيل 1000 رحلة جوية في أمريكا

في كارثة جديدة، تحل مؤقتًا على قطاع النقل الجوي الأمريكي، اضطرت شركة الخطوط الجوية الأمريكية "أمريكان ايرلاينز" لإلغاء عدد مهول من رحلاتها ، بسبب سوء الأحوال الجوية، وهي التي كانت قد بدأت حالة من الانتعاش خلال الآونة الأخيرة بعد تأثير فيروس كورونا المدمر.

وقامت الشركة الجوية الأمريكية بوقف مؤقت وإلغاء لألف رحلة جوية منذ الأمس، وذلك بسبب الطقس العاصف الذي منه الموظفن من الحضور، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

وفي التفاصيل، فقد ألغت الشركة الأمريكية "أميركان إيرلاينز" أكثر من 800 رحلة يومي الجمعة والسبت، وتتوقع إلغاء أكثر من 400 رحلة اليوم الأحد.

قال ديفيد سيمور، المدير العام لـ"أميركان إيرلاينز" في مذكرة إلى الموظفين السبت، إن الصعوبات بدأت الخميس بعواصف ومطر ورياح شديدة أعاقت قدرة مركز الشركة في دالاس وحركة الموظفين، متحدثا أيضا عن صعوبة في إيجاد طيارين وطواقم طيران.

و"أميركان إيرلاينز" ليست أول شركة طيران تعاني نقصا في الموظفين منذ أن تزايد الطلب على السفر إثر حملات التطعيم ضد كوفيد ورفع اجراءات مكافحة الفيروس.

في الأسبوع الماضي، اضطرت شركة "ساوث ويست" إلى إلغاء أكثر من 2000 رحلة طيران، ما كلفها 75 مليون دولار.



يوم الجمعة ، أظهر تقرير فلايت أواير تأخر 738 رحلة ، أو ما يقرب من ربع العمليات الأمريكية ، وتم إلغاء 342 رحلة.



وقالت تقارير شبكة سي إن إن الأمريكية، إن 4967 رحلة كانت مجدولة يوم أمس السبت.

يسافر الآلاف من الركاب الأمريكيين خلال عطلة نهاية الأسبوع من أجل عيد الهالوين في الوقت الحالي ، وكثير منهم يرسلون تغريدات شكاواهم إلى الشركة.

مع انخفاض السفر الجوي في أوائل عام 2020 ، عرضت شركات الطيران عمليات شراء وحزم تقاعد مبكر للموظفين من أجل خفض التكاليف.

مع محاولتهم توظيف أناس جدد أو إعادة توظيف القدامى، أصابت شركات الطيران الأمريكية حالة من الاضطرابات خلال تقديم الخدمات وأصبحت أكثر توترًا.

تتوقع أمريكا عودة المزيد من المسافرين خلال موسم العطلات.

قالت شركة طيران الخطوط الجوية الأمريكية إن 1800 مضيفة ستعود يوم الاثنين والباقيات ستعدن بحلول الأول من ديسمبر.

وذكرت الشركة إنها ستزيد التوظيف في الربع الرابع من العام الجاري.

مع تصاعد حركة السفر التي توقفت خلال الإغلاق الشامل خلال الأيام الأولى لوباء Covid-19 ، واجهت شركات الطيران بالعالم صعوبة في العودة إلى عملياتها الطبيعية.

تعرضت ساوث ويست الأمريكية لانهيار تشغيلي خلال عطلة نهاية أسبوع واحدة في أكتوبر ، مما أدى إلى إلغاء أكثر من 2000 رحلة .

