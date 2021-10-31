سقوط أمطار على مدن وقرى دمياط واستمرار حركة الصيد والملاحة

تعرضت ،صباح اليوم، جميع مدن محافظة دمياط، لموجة من الامطار التى تساقطت على جميع مدن المحافظة، وقد تأثرت الحركة المرورية بشكل نسبي لمدة ساعة صباح اليوم وقت خروج الطلاب للمجارس نظرا لتساقط الأمطار بشكل مستمر مما أدى لصعوبة الحركة بالشوارع.

ومن جانبها شددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، علي رؤساء المدن والمراكز ومدير عام الطرق , لمتابعة انسداد للبالوعات.

وحذرت من التهاون في التعامل مع الظروف المناخية التي تتعرض لها المحافظة.

وطالب المحافظ من رؤساء المدن عمل حصر للمدن والقري التى بحاجة الى معدات لمواجهة الأمطار الغزيرة، علاوة علي رفع حالة الطوارئ وتشكيل فرق الصيانه بقطاعي المياه والكهرباء لمواجهة أية آثار ناتجة عن الأمطار .

ومن جانبة صرح حسام خليل رئيس جمعية الصياديين بعزبة البرج ، ان حركة الصيد مستمر الا انه تم منع المراكب الصغيرة من الخروج للصيد بسبب سوء حالة الطقس واحتمال غرق المراكب الصغيرة في حالة خروجها للصيد ،وسيستمر منعها لحين تحسن الاحوال الجوية .





وأشار، ممدوح الشيطي، المتحدث الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، إن حركة الملاحة تسير بصورة طبيعية, ولم تتأثر بسوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها المحافظة وفي حاله استمرار سوء الاحوال الجوية وارتفاع الامواح سيتم غلق بوغاز الميناء

اقرأايضا:



