عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سقوط أمطار على مدن وقرى دمياط واستمرار حركة الصيد والملاحة

صدى البلد

تعرضت ،صباح اليوم، جميع مدن محافظة دمياط، لموجة من الامطار التى تساقطت على جميع مدن المحافظة، وقد تأثرت الحركة المرورية بشكل نسبي لمدة ساعة صباح اليوم وقت خروج الطلاب للمجارس نظرا لتساقط الأمطار بشكل مستمر  مما أدى لصعوبة الحركة بالشوارع.

ومن جانبها شددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، علي رؤساء المدن والمراكز ومدير عام الطرق , لمتابعة انسداد للبالوعات.

وحذرت من التهاون في التعامل مع الظروف المناخية التي تتعرض لها المحافظة.

 

وطالب المحافظ من رؤساء المدن عمل حصر للمدن والقري التى بحاجة الى معدات لمواجهة الأمطار الغزيرة، علاوة علي رفع حالة الطوارئ وتشكيل فرق الصيانه بقطاعي المياه والكهرباء لمواجهة أية آثار ناتجة عن الأمطار .

 

ومن جانبة صرح حسام خليل رئيس جمعية الصياديين بعزبة البرج ، ان حركة الصيد مستمر الا انه تم منع المراكب الصغيرة من الخروج للصيد  بسبب سوء حالة الطقس واحتمال غرق المراكب الصغيرة في حالة خروجها للصيد ،وسيستمر منعها لحين تحسن الاحوال الجوية .


 

وأشار، ممدوح الشيطي، المتحدث الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، إن حركة الملاحة تسير بصورة طبيعية, ولم تتأثر بسوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها المحافظة وفي حاله استمرار سوء الاحوال الجوية وارتفاع الامواح سيتم غلق بوغاز الميناء 

 

اقرأايضا:

2.7 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك «الدخيلة» و«دمياط» في سبتمبر الماضي


 

دمياط سقوط امطار حركة الملاحة الصيد

موضوعات متعلقة

بإطلالة صباحية .. نهال عنبر تخطف الأنظار عبر إنستجرام

ترشيحاتنا

تشكيل الزمالك المتوقع أمام طلائع الجيش في الدوري

بعد واقعة ابنة نشوى مصطفى..الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة المتحرشين

البنك المركزي: تراجع الأصول والخصوم بالجهاز المصرفي لـ245.21 مليار جنيه يوليو الماضي

مزود بإريال.. أول هاتف محمول ظهر في مصر|نوستالجيا

سقوط أمطار على مدن وقرى دمياط واستمرار حركة الصيد والملاحة

الحكومة تخفض اقتراضها من البنوك 3 مليارات جنيه لهذه الأسباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مستشفى النجوم : تدهور الحالة الصحية لـ الإعلامية أسماء مصطفى ..إصابة أحمد فلوكس وكريم محسن بـ كورونا

بدء بث البرامج التعليمية لطلاب رابعة ابتدائي على قناة مدرستنا .. اليوم

الأرصاد تعلن عن سقوط أمطار غزيرة اليوم في هذه المناطق.. فيديو

من الغد.. أسعار الفائدة على حسابات التوفير في بنكي الأهلي ومصر

ساندويتشات شاورما..تسمم 20 شابا وفتاة في بني سويف والقبض على صاحب المطعم

خلال ساعات.. عاصفة جيومغناطيسية تضرب الأرض وتحذيرات من توهج شمسي كبير

منظمة الصحة العالمية تحذر من وباء جديد لا يمكن السيطرة عليه

رسميا .. ترشيح محمد الشناوي لجائزة أفضل حارس في العالم 2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم ونجمات الفن في اليوم الثاني من حفلات "صوت السينما" بقصر عابدين

شاهد معركة شرسة بين كلب ولبؤة.. ورد فعل صادم منها|فيديو

باستخدام مقاطع اليوتيوب.. فتاة تقوم بتوليد نفسها دون علم عائلتها

منظمة الصحة العالمية تحذر من وباء جديد لا يمكن السيطرة عليه

فيديو

فيديوجراف ..التحرش بابنة نشوى مصطفى ..فنانات تعرضن للتحرش

طلقها غيابياً.. فاتن موسى تكشف عن تصرف غريب من مصطفى فهمي |فيديوجراف

تبنّى سيدة مُسنة .. سعد الصغير يواصل دعمه لحالات إنسانية ..فيديو جراف

بعد أسابيع من زواجه..قصة وفاة رجل أعمال شاب بشكل مفاجئ..فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

أحمد نجم

الأيدي القذرة تغتال الطهارة

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرومادية (2)

د. خالد رحومه

المقرر الإلكتروني والثورة الصناعية الرابعة.. اللحاق بالركب أم الاندثار..!

بقلم: مروة لطفي

اعترافات كورونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ