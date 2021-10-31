إيهاب توفيق يبهج جمهوره في حفل التجمع الخامس

أحيا الفنان إيهاب توفيق حفل موسيقى بالتجمع الخامس، وقدم مع فرقته الموسيقية مجموعة مميزة من أغانيه، والتي شهدت تفاعل جموع الحاضرين ومنها: داني، والله عليك يا سيدي، شكله عامل عملة.

وشهد الحفل فقرات متنوعة منها فقرة الساحر وعازف الجيتار الشهير "مارسيليو"، والذي قام بعزف مجموعة من المقطوعات الموسيقية، حيث شهدت تفاعل كبير كما نالت اعجاب الحاضرين.

حضر الحفل عدد كبير من الفنانين والرياضيين والشخصيات البارزة، ونجوم مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي سياق آخر، طرح إيهاب توفيق مؤخراً أغنية "زحمة الأيام"، بمشاركة حميد الشاعري ومصطفى قمر وهشام عباس، وهي من كلمات سامح العجمى، وألحان أشرف سالم، توزيع نديم الشاعرى، والكليب من إخراج ياسين حسن.

يذكر أن الفنان إيهاب توفيق، سبق وأن قال “إنني عندما أشاهد كليباتي القديمة بضحك مثل الجمهور وهذا لأنني لا اكترث إلي مثل هذه الأمور مؤكدا انه طالما لم يخرجوا عن النص خليهم يضحكوا براحتهم”.