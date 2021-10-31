عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مناقشة تقارير اللجان النوعية وطلبات النواب.. جبالي يفتتح الجلسة العامة للبرلمان

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفى جبالى ، رئيس مجلس النواب

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة عددا من الملفات وفقا لما جاء في جدول أعمال المجلس.

 

ومن المقرر أن تشهد الجلسة اليوم، تحديد موعد مناقشة طلبات مقدَّمة من:
1. العضو منى عمر وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن التعامل مع تردي أوضاع شبكات الهاتف المحمول.

2. العضو أمل زكريا قطب وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن وضع معايير لتسعير الخدمات الطبية بالمستشفيات الخاصة.

3. العضو أمل زكريا قطب وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحسين أوضاع المعلمين ماديًا واجتماعيًا.

4. العضو أحمد بهاء الدين شلبي وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تلافي الآثار السلبية للضريبة المفروضة على الأرباح الرأسمالية لمتداولي البورصة المصرية.

5. العضو أمل زكريا قطب وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تأهيل التلاميذ وتدريب المعلمين على المناهج الجديدة.

6. العضو آيات الحداد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن رفع الوعي تجاه المرض النفسي وكيفية تعامل المجتمع مع المرضى النفسيين.

7. العضو عمرو درويش وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حل مشكلة تكدس الفصول الدراسية التي تؤثر بالسلب على صحة التلاميذ وسلوكهم.

8. العضو عمرو درويش وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تكليف خريجي كليات الطب والصيدلة.

9. العضو عمرو درويش وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سرعة النظر في طلبات التصالح على مخالفات البناء.

 

كما تشهد الجلسة أيضًا مناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية:

تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، عن:
أ‌. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

ب‌. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.

2) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

3) استمرار نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.

رئيس مجلس النواب الجلسة العامة للبرلمان الحكومة شبكات الهاتف المحمول المستشار الدكتور حنفى جبالى

ترشيحاتنا

تفاصيل الأيام الأخيرة للبطل البارالمبي طارق وهدان قبل وفاته

انتماء مزيف.. لماذا تخلت جماهير برشلونة عن دعم فريقها أمام ألافيس؟

التموين: 2.1 تريليون جنيه حجم إنفاق واستهلاك المصريين العام الماضي

النواب يبدأ في مناقشة تعديلات قانون تامين المنشآت العامة والحيوية

الكويت تقترب من تحقيق المناعة الشاملة

بداية من 10 جنيهات.. أعرف أسعار الأسماك والجمبري اليوم الأحد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مستشفى النجوم : تدهور الحالة الصحية لـ الإعلامية أسماء مصطفى ..إصابة أحمد فلوكس وكريم محسن بـ كورونا

بدء بث البرامج التعليمية لطلاب رابعة ابتدائي على قناة مدرستنا .. اليوم

وفاة طارق وهدان بطل رفع الأثقال

الصحة تكشف عن بديل عدم تلقي لقاح كورونا.. فيديو

الجريدة الرسمية تنشر قرارا بشأن عقار مرضى ضمور العضلات للأطفال

تحقيقات مع 3 متهمين بواقعة التحرش بـ ابنة نشوى مصطفى.. تفاصيل

وزير التعليم للأهالي: احذروا القيل والقال على الجروبات وافهموا مناهجنا الجديدة

من الغد.. أسعار الفائدة على حسابات التوفير في بنكي الأهلي ومصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الهيئة الهندسية تنظم زيارة ميدانية لوفد دولي متخصصين في مجال الري لمحطة معالجة مصرف بحر البقر

بمجرد دخولها القاعة.. كارثة تصيب عروسا واشتعال النيران في بوكيه الورد|شاهد

القوات المسلحة تحتفل بتخريج 3 دورات تدريبية للوافدين من 18 دولة أفريقية

نجوم ونجمات الفن في اليوم الثاني من حفلات "صوت السينما" بقصر عابدين

فيديو

بحرق المنزل.. شاهد أغرب حالات الانتقام الزوجي

فيديوجراف ..التحرش بابنة نشوى مصطفى ..فنانات تعرضن للتحرش

طلقها غيابياً.. فاتن موسى تكشف عن تصرف غريب من مصطفى فهمي |فيديوجراف

تبنّى سيدة مُسنة .. سعد الصغير يواصل دعمه لحالات إنسانية ..فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

أحمد نجم

الأيدي القذرة تغتال الطهارة

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرومادية (2)

د. خالد رحومه

المقرر الإلكتروني والثورة الصناعية الرابعة.. اللحاق بالركب أم الاندثار..!

اﻟﻤﺰﻳﺪ