سعر ومواصفات ماكلارين 570 إس سبايدر 2021 في السعودية

تركز دائما شركة ماكلارين البريطانية على تصنيع سيارات أيقونية في فئة السيارات الرياضية الخارقة ، حيث توفر تجربة قيادة ممتعة و أنيقة على الطرق العامة و حلبات السباقات بالإضافة لمواصفاتها الميكانيكية المذهلة و تصميم هيكلها العصري و مقصورتها الأمامية الفاخرة والمريحة، ومن ضمن هذه السيارات تأتي سيارة ماكلارين 570 إس سبايدر 2021 ، و التي تعد أحد أبرز جواهر الشركة البريطانية .

و تستمد سيارة ماكلارين 570 إس سبايدر 2021 قوتها من محرك V8 ثماني الأسطوانات بسعة 3800 سي سي و شاحن توربيني مزدوج يولد قوة 562 حصان و عزم أقصى للدوران يصل الي 600 نيوتن/متر بنظام دفع خلفي للعجلات ، و ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات ثنائي المقبض يوفر أداء أفضل بنسبة 15% ، و تصل سرعتها القصوى الي 328 كيلومتر/ساعة و تبلغ قدرتها على التسارع من وضع السكون حتى 100 كيلومتر/ ساعة في زمن قدرة 3.2 ثانية فقط .

و من الخارج جاءت سيارة مكلارين 570 إس سبايدر 2021 بهيكل رياضي خفيف مصنوع من الكاربون فايبر يحمل رؤية مكلارين المستقبلية في صناعة سيارات سريعة خفيفة الوزن ، بالإضافة إلي مصابيح أمامية تكيفية و مصابيح LED و مرايا أبواب إلكترونية و نوافذ أمامية تعمل بالكهرباء و عجلات رياضية خلائطية و نظام عادم رياضي .

و من الداخل تتوفر سيارة مكلارين 570 إس سبايدر 2021 بمقصورة أمامية فاخرة عملت الشركة على تحديثها و تزويدها بأحدث وسائل الاتصال و التكنولوجيا المتطورة من خلال وسائل ترفيه ذكية و أتصال و دعم للأجهزة اللوحية و الهواتف الذكية مع كساء المقاعد بجلد الكانتارا الفاخر و أمكانية ضبط و تحريك المقاعد كهربائياً و تحكم إلكتروني في الثبات .



يبلغ سعر سيارة مكلارين 570 إس سبايدر 2021 في الأسواق السعودية 760 ألف ريال تقريباً .