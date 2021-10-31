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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر ومواصفات ماكلارين 570 إس سبايدر 2021 في السعودية

سيارة مكلارين 570
سيارة مكلارين 570 إس سبايدر 2021

تركز دائما شركة ماكلارين البريطانية على تصنيع سيارات أيقونية في فئة السيارات الرياضية الخارقة ، حيث توفر تجربة قيادة ممتعة و أنيقة على الطرق العامة و حلبات السباقات بالإضافة لمواصفاتها الميكانيكية المذهلة و تصميم هيكلها العصري و مقصورتها الأمامية الفاخرة والمريحة، ومن ضمن هذه السيارات تأتي سيارة ماكلارين 570 إس سبايدر 2021 ، و التي تعد أحد أبرز جواهر الشركة البريطانية .

و تستمد سيارة ماكلارين 570 إس سبايدر 2021 قوتها من محرك V8 ثماني الأسطوانات بسعة 3800 سي سي و شاحن توربيني مزدوج يولد قوة 562 حصان و عزم أقصى للدوران يصل الي 600 نيوتن/متر بنظام دفع خلفي للعجلات ، و ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات ثنائي المقبض يوفر أداء أفضل بنسبة 15% ، و تصل سرعتها القصوى الي 328 كيلومتر/ساعة  و تبلغ قدرتها على التسارع من وضع السكون حتى 100 كيلومتر/ ساعة في زمن قدرة 3.2 ثانية فقط .

و من الخارج جاءت سيارة مكلارين 570 إس سبايدر 2021  بهيكل رياضي خفيف مصنوع من الكاربون فايبر يحمل رؤية مكلارين المستقبلية في صناعة سيارات سريعة خفيفة الوزن ، بالإضافة إلي مصابيح أمامية تكيفية  و مصابيح LED و مرايا أبواب إلكترونية و نوافذ أمامية تعمل بالكهرباء و عجلات رياضية خلائطية و نظام عادم رياضي .

و من الداخل تتوفر سيارة مكلارين 570 إس سبايدر 2021 بمقصورة أمامية فاخرة عملت الشركة على تحديثها و تزويدها بأحدث وسائل الاتصال و التكنولوجيا المتطورة من خلال وسائل ترفيه ذكية و أتصال و دعم للأجهزة اللوحية و الهواتف الذكية مع كساء المقاعد بجلد الكانتارا الفاخر و أمكانية ضبط و تحريك المقاعد كهربائياً و تحكم إلكتروني في الثبات .


يبلغ سعر سيارة مكلارين 570 إس سبايدر 2021 في الأسواق السعودية 760 ألف ريال تقريباً .

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