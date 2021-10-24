مكلارين سيبر موديل 2021.. أسرع سيارة خارقة غير هجينة من الصانع البريطاني

تأتي سيارة مكلارين سيبر موديل 2021 كأحد أفخم و أحدث إصدارات الشركة البريطانية الشهيرة "مكلارين" و التي تتخصص و تشتهر بتصنيع السيارات الرياضية الخارقة و الفارهة و دائما من تحجز مقعداً متقدماً دائما في بين عمالقة تصنيع السيارات بسبب قوة مواصفاتها و تميز تصميماتها و محركها .

و قامت الشركة الشهيرة بإطلاق اسم سيبر "Sabre " على سيارتها الجديدة و الذي يعني باللغة العربية السيف الضالع ، و ذلك بسبب تصميمها الشرس والذي يحمل طابعاً هجومياً ، وعملت مكلارين على تطوير السيارة من خلال قسم العمليات الخاصة لديها و الذي يسمى MSO و قامت بتسويق السيارة الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال عام 2021 حصرياً حتى الآن .

و تستمد سيارة ماكلارين سيبر موديل 2021 قوتها من محرك V8 ثماني الأسطوانات بسعة 4000 سي سي و شاحن توربيني مزدوج يولد قوة 824 حصان ، و ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات ثنائي المقبض يوفر أداء أفضل بنسبة 15% ، و تصل سرعتها القصوى الي 351 كيلومترا/ساعة مما يجعلها أسرع سيارة غير هجينة حسب ما قالت مكلارين .

و رغم أن الشركة لم تكشف كامل مواصفات السيارة إلا أنها تأتي من الخارج بصميم فاخر يعطي انطباعاً قوياً عن السرعة و القوى من خلال رفارف كبيرة الحجم باللون الأحمر و أبواب فراشة مميزة ، مع هيكل خفيف الوزن ذو مقدمة بارزة بتصميم مميز باللون الأبيض تم تصنيعه من ىالكاربون فايبر للعمل على تخفيف وزن السيارة بشكل مثالي .

كما جاءت بمشتت هواء خلفي و جناح هواء خلفي و زعانف جانبية و زعانف مركزية لتعزيز الثبات و القوة الديناميكية و عادم مركزي بالأضافة لماصبيح LED خلفية و أمامية و عجلات رياضية كبيرة .



و من الداخل تتوفر ماكلارين سيبر موديل 2021 بمقصورة أمامية فاخرة عملت مكلاريت على تحديثها و تزويدها بأحدث وسائل الأتصال و التكنولوجيا المتورة مع كساء المقاعد بجلد الكانتارا الفاخر ثنائي اللون مع إضافة زخارف فضية .

قالت مكلارين أنه يمكن لكل عميل طلب نسخته الخاصة من السيارة الجديدة وفقاً لما يريده من مواصفات و تجهيزات حيث يمكنهم التواصل مع قسم التصميم مباشرة و من المقرر أن يتم إنتاج 15 نسخة فقط منها و لم يحدد السعر الرسمي حتى الآن .