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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مكلارين سيبر موديل 2021.. أسرع سيارة خارقة غير هجينة من الصانع البريطاني

ماكلارين سيبر موديل
ماكلارين سيبر موديل 2021

تأتي سيارة مكلارين سيبر موديل 2021 كأحد أفخم و أحدث إصدارات الشركة البريطانية الشهيرة "مكلارين" و التي تتخصص و تشتهر بتصنيع السيارات الرياضية الخارقة و الفارهة و دائما من تحجز مقعداً متقدماً دائما في بين عمالقة تصنيع السيارات بسبب قوة مواصفاتها و تميز تصميماتها و محركها .

و قامت الشركة الشهيرة بإطلاق اسم سيبر "Sabre " على سيارتها الجديدة و الذي يعني باللغة العربية السيف الضالع ، و ذلك بسبب تصميمها الشرس والذي يحمل طابعاً هجومياً ، وعملت مكلارين على تطوير السيارة من خلال قسم العمليات الخاصة لديها و الذي يسمى MSO و قامت بتسويق السيارة الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال عام 2021 حصرياً حتى الآن .

و تستمد سيارة ماكلارين سيبر موديل 2021 قوتها من محرك V8 ثماني الأسطوانات بسعة 4000 سي سي و شاحن توربيني مزدوج يولد قوة 824 حصان ، و ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات ثنائي المقبض يوفر أداء أفضل بنسبة 15% ، و تصل سرعتها القصوى الي 351 كيلومترا/ساعة مما يجعلها أسرع سيارة غير هجينة حسب ما قالت مكلارين .

و رغم أن الشركة لم تكشف كامل مواصفات السيارة إلا أنها تأتي من الخارج بصميم فاخر يعطي انطباعاً قوياً عن السرعة و القوى من خلال رفارف كبيرة الحجم باللون الأحمر و أبواب فراشة مميزة ، مع هيكل خفيف الوزن ذو مقدمة بارزة بتصميم مميز باللون الأبيض تم تصنيعه من ىالكاربون فايبر للعمل على تخفيف وزن السيارة بشكل مثالي .

كما جاءت بمشتت هواء خلفي و جناح هواء خلفي و زعانف جانبية و زعانف مركزية لتعزيز الثبات و القوة الديناميكية و عادم مركزي بالأضافة لماصبيح LED خلفية و أمامية و عجلات رياضية كبيرة .


و من الداخل تتوفر ماكلارين سيبر موديل 2021 بمقصورة أمامية فاخرة عملت مكلاريت على تحديثها و تزويدها بأحدث وسائل الأتصال و التكنولوجيا المتورة مع كساء المقاعد بجلد الكانتارا الفاخر ثنائي اللون مع إضافة زخارف فضية .

قالت مكلارين أنه يمكن لكل عميل طلب نسخته الخاصة من السيارة الجديدة وفقاً لما يريده من مواصفات و تجهيزات حيث يمكنهم التواصل مع قسم التصميم مباشرة و من المقرر أن يتم إنتاج 15 نسخة فقط منها و لم يحدد السعر الرسمي حتى الآن .

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