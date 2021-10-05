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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مواصفات وأسعار سيارة مكلارين أرتورا الخارقة موديل 2022

مكلارين أرتورا موديل
مكلارين أرتورا موديل 2022

كشفت شركة مكلارين البريطانية عن سياراتها الجديدة الهجينة الجديدة أرتورا موديل  2022 لتنضم لسلسة أصداراتها المميزة في هذه الفئة المميزة التي تستقطب أنظار و أهتمام عشاق السيارات حول العالم

و تعد سيارة أرتورا موديل 2022 أول سيارة هجينة غير محدودة الأنتاج من مكلارين حتي الآن و ذلك بالمقارنة بالأصدارات الآخري التي توفرت بأصدارات محدودة .

 

و تمثل سيارة مكلارين أرتورا موديل 2022 بداية عصر جديد يعكس فلسفة و هندسة مكلارين المستقبلية في فئة السيارات الهجينة .

تستمد سيارة مكلارين أرتورا موديل 2022 بمحرك V6  يعمل بالبنزين بسعة 3000 سي سي بشاحن توربيني مزدوج بقوة 680 حصان و عزم دوران يصل الي 720 نيوتن/متر متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات تم تصميمه خصيصاً لها بالأضافة لمحرك كهربائي يولد قوة 94 حصان و عزم دوران يصل الي 225 نيوتن متر لبكون مجموع القوة الهجينة من المحركين معاً 671 حصان و 804 نيوتن مترمن عزم الدوران مع ناقل حركة أوتوماتيكي ثنائي المقبض مكون من 8 سرعات.

و تبلغ قدرة سيارة مكلارين أرتورا موديل 2022 علي التسارع من وضع السكون حتي 100 كم/ساعة في زمن قدره 3 ثواني فقط و تبلغ سرعتها القصوى 330 كم/ساعة و يمكنها قطع مسافه تصل الي 30 كيلو متر بالاعتماد علي الطاقة الكهربائية و التي يمكن شحنها حتي 80% في غضون ساعتين فقط و بالتالي يمكن الأعتماد عليها كسيارة كهربائية بصورة كاملة.


جاء التصميم الخارجي لسيارة مكلارين أرتورا موديل 2022 من الخارج بهيكل رياضي فخم مصنوع من الكاربون فايبر يعطي السيارة خفه و رشاقة أكثر كعادة تصميمات مكلارين المميزة  و يبلغ وزنها 1395 كجم .

و من الداخل تميزت سيارة مكلارين أرتورا موديل 2022 بمقصورة أمامية ذات تصميم رياضي و أنيق مع دعم كامل لكل التقنيات الحديثة .

 

و يبلغ سعر مكلارين أرتورا موديل 2022 عالمياً نحو 225 ألف دولار .

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