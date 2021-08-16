بسعر خيالي .. تعرف على قدرات مكلارين F1

قدمت شركة Gooding & Company النسخة الخارقة مكلارين F1 و التي انتجت في عام 1995، و ذلك خلال مزاد جودينج أند كومباني بيبل بيتش الذي أقيم يوم الجمعة الماضية من أغسطس الجاري للعام 2021، و تعد هذه السيارة واحدة من القطع الفريدة و التي صنفت هي الصفقة الأعلى وسط إصدارات ممكلارين.

مواصفات السيارة مكلارين F1

اعتمدت السيارة مكلارين F1 على محرك قوي مكون من 12 اسطوانة طراز V12، بسعة 6100 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 618 حصان، (461 كيلو واط / 627 حصان)، مع عزم اقصى للدوران يقدر بـ 650 نيوتن/متر، بينما تتسمد أوامر الانطلاق عبر ناقل حركة يدوي مكون من 6 سرعات، قادرة على نقل الحركة إلى منظومة الدفع الخلفي، مع سرعة قصوى تصل لـ 386.4 كيلومتر في الساعة.

صممت السيارة على يد جوردون موراي، و يذكر أن هذا الطراز انتج منه 106 نسخة فقط، و ذلك بين عامي 1992 و 1998، و تأتي مكلارين F1 الخارقة بمجموعة من المقتنيات الاصلية مثل خزانة أدوات FACOM، و ساعة TAG Heuer، بالإضافة إلى دليل المالك، و كتاب الخدمة الخاص، مع مجموعة من أدوات التيتانيوم.

صفقة فاقت التوقعات

قدرت القيمة السعرية للسيارة مكلارين F1 بنسبة تتعدى الـ 15 ميلون دولار، بعدما حققت نسخة اخرى من تلك الايقونة عام 2017 قيمة تقارب هذا الرقم، إلى جانب سيارة نادرة من هذا الطراز تضم حزمة LM القوية، و التي بيعت في العام 2019 بقيمة قدرها 19.8 ميلون دولار، و لكن استطاعت هذه السيارة الاسطورية من مكلارين أن تأتي بصفقة خارج التوقعات، حيث تم بيعها بقيمة قدرها 20 مليون و 465 الف دولار أمريكي أي ما يعادل 317 مليون و 207 الف جنيه، و هو رقم خيالي و ضخم للغاية بالنسبة إلى أسعار مزادات السيارات.