عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بسعر خيالي .. تعرف على قدرات مكلارين F1

بسعر خيالي .. تعرف
بسعر خيالي .. تعرف على قدرات مكلارين F1

قدمت شركة  Gooding & Company  النسخة الخارقة مكلارين F1 و التي انتجت في عام 1995، و ذلك خلال مزاد جودينج أند كومباني بيبل بيتش الذي أقيم يوم الجمعة الماضية من أغسطس الجاري للعام 2021، و تعد هذه السيارة واحدة من القطع الفريدة و التي صنفت هي الصفقة الأعلى وسط إصدارات ممكلارين.

مواصفات السيارة مكلارين F1

اعتمدت السيارة مكلارين F1 على محرك قوي مكون من 12 اسطوانة طراز V12، بسعة 6100 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 618 حصان، (461 كيلو واط / 627 حصان)، مع عزم اقصى للدوران يقدر بـ 650 نيوتن/متر، بينما تتسمد أوامر الانطلاق عبر ناقل حركة يدوي مكون من 6 سرعات، قادرة على نقل الحركة إلى منظومة الدفع الخلفي، مع سرعة قصوى تصل لـ 386.4 كيلومتر في الساعة.

صممت السيارة على يد جوردون موراي، و يذكر أن هذا الطراز انتج منه 106 نسخة فقط، و ذلك بين عامي 1992 و 1998،  و تأتي مكلارين F1 الخارقة بمجموعة من المقتنيات الاصلية مثل خزانة أدوات FACOM، و ساعة TAG Heuer، بالإضافة إلى دليل المالك، و كتاب الخدمة الخاص، مع مجموعة من أدوات التيتانيوم.

صفقة فاقت التوقعات 

قدرت القيمة السعرية للسيارة مكلارين F1 بنسبة تتعدى الـ 15 ميلون دولار، بعدما حققت نسخة اخرى من تلك الايقونة عام 2017 قيمة تقارب هذا الرقم، إلى جانب سيارة نادرة من هذا الطراز تضم حزمة LM القوية، و التي بيعت في العام 2019 بقيمة قدرها 19.8 ميلون دولار، و لكن استطاعت هذه السيارة الاسطورية من مكلارين أن تأتي بصفقة خارج التوقعات، حيث تم بيعها بقيمة قدرها 20 مليون و 465 الف دولار أمريكي أي ما يعادل 317 مليون و 207 الف جنيه، و هو رقم خيالي و ضخم للغاية بالنسبة إلى أسعار مزادات السيارات. 

مكلارين مكلارين F1 النسخة الخارقة مكلارين F1 مواصفات السيارة مكلارين F1 السيارة مكلارين F1

ترشيحاتنا

5 طرق سريعة وفعالة للتخلص من حروق الشمس

ميدو: مفيش مباراة سهلة للأهلي والزمالك

نتيجة الثانوية العامة 2021|شوقي ينفي ارتفاع نسب النجاح بالشعبة العلمية وانخفاضها بالأدبية

ارتفاع معدل البطالة في الحضر إلى 11.2% من إجمالي قوى العمل

الرئيس و200 شخصية هربوا من أفغانستان.. طلب عاجل لقادة طالبان في الدوحة

بمواصفات خارقة.. تسريبات جديدة تكشف إمكانات هواتف iQOO 8 القادمة من فيفو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد العوضي:لم أسافر مع ياسمين عبد العزيز لاستكمال العلاج بسويسرا لهذا السبب

خلص الدوري بدري.. شوبير يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

تجاوزنا الـ 100.. أسماء يوسف تحذر من موجة كورونا الرابعة

أخبار الأهلي..بشري سارة قبل مواجهة طلائع الجيش..ضربة موجعة للأحمر.. موقف بيرسي تاو

على الورق| فريق واحد قادر على تعطيل الزمالك .. هل يفعلها ؟

5 أمراض غير متوقعة تصيبك عند البقاء في التكييف لفترات طويلة

غايب من 5 أيام.. العثور على جثة أمين شرطة داخل مستشفى بالقاهرة

نتيجة الثانوية العامة 2021| لأول مرة إظهار ترتيب الطالب في كل مادة مع ترتيبه العام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل العاشورة بخطوات بسيطة

طريقة تحضير الكيك بحشوة الشوكولاتة والكراميل

وزير الرياضة يشهد مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل البعثة المشاركة في بارالمبياد طوكيو

وزير الرياضة شاهدا .. جيانا فاروق تحتفل بعقد قرانها

فيديو

فيديوجراف.. تزوجت مرتين واعتزلت .. ظهور جديد للفنانة المعتزلة نسرين

خلي بالك.. 2000 جنيه مخالفة تركيب زجاج فاميه في قانون المرور الجديد

موت شيماء سيف وزواج ساموزين .. شائعات تطارد الفنانين

حمو بيكا يتحدى النقابة.. رقص صاخب لـ لورديانا في الساحل الشمالي.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

مني داوود تكتب: فن الإتيكيت والأطفال

عثمان المقدم يكتب: قدر الله وما شاء فعل

د.إيمان شاهين تكتب: دور المرأة في خلق جيل يواجه التحديات

د.سلامة عمر يكتب: رسالتي في الماجستير

د.محمد عونى يكتب: كرة اليد تاريخ مشرف لمصر

ليلى موسى تكتب: الإدارة الذاتية سفينة النجاة لإيصال سوريا إلى بر الأمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

مهزلة في أفغانستان بسبب بايدن

د.مجدي بدران

خلى بالك من عينيك

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيويلوتكس الأنابيب والهجوم الإيرانى

د. محمد مبروك

فِقه المهرجانات

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التحرش الفكري

كريمة أبو العينين

جنازة الممثلين رايحة على فين

مجدي أبوزيد

خدعوك فقالوا الزمالك فاز بالدورى

اﻟﻤﺰﻳﺪ