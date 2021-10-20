بالسعر والمواصفات .. تعرف على السيارة الخارقة مكلارين سبيداتيل

تعتبر عملاق صناعة السيارات البريطانية ماكلارين واحده من ضمن أشهر اشركات المصنعة للسيارات الخارقة صاحبه الأداء العالي في العالم و التي تعرف بجمال أصدراتها و قوة مواصفاتها الفنية ، و دائماً ما تحتل مكانة متقدمة في فئة السيارات الرياضية صاحبه الأداء العالي وبالأضافة لتميزها بجمال تصميماتها الخارجية و الداخلية .

و من ضمن هذه السيارات تعد سيارة ماكلارين سبيداتيل موديل 2021 والتي تعد أحد أشهر إصدارات الشركة البريطانية في السنوات الأخيرة و التي تم أنتاج 106 نسخة فقط منها حيث حققت صدى و أنتشاراً كبيراً في العالم بسبب توفيرها لتجربة قيادة ممتعة و مميزة سواء على حلبات السباق أو على الطرقات .

و تستمد سيارة ماكلارين سبيداتيل موديل 2021 قوتها من محركين أحدهما محرك احتراق داخلى والاخر محرك كهربائي ، محرك الاحتراق الداخلي هو محرك V8 بسعة 4000 سي سي و شاحن توربيني مزدوج يولد قوة 800 حصان و يصل مجموع قوة المحركين معاً الي 1035 و ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات ثنائي المقبض يوفر أداء أفضل بنسبة 15% .

و تبلغ قدرة سيارة ماكلارين سبيداتيل علي التسارع من وضع السكون حتي 300 كم/ساعة في غضون 12.8 ثانية و تصل قدرتها علي التسارع الي 300 كلم/ساعة .

و من الخارج جاءت مكلارين بهيكل رياضي خفيف يتناسب مع كونها سيارة سريعة و خارقة تم تصنيعه من الكاربون فايبر يوفر للسيارة مزيد من المرونة و السرعة بسبب خفه وزنها بمعدل يصل الي 80 كيلو جرام حيث بلغ وزنها الكلي 1.430 كيلوجرام فقط مع مشتت هواء خلفي كبير الحجم و مشتت عادم خلفي ثنائي مصنوع من التيتانيوم .

وعلى مستوى التجهيزات الداخلية تتوفر سيارة ماكلارين سبيدتيل بمقصورة رياضية أمامية فاخرة ومقاعد مصنوعة من الكاربون فايبر و كسوة من جلد الكانتارا المميز مع مجموعة رائعة من وسائل الترفيه والإتصال الحديثة .

يبلغ سعر سيارة ماكلارين سبيدتيل في الأسواق العالمية نحو 2 مليون و 240 ألف دولار .