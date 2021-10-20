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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بالسعر والمواصفات .. تعرف على السيارة الخارقة مكلارين سبيداتيل

سيارة ماكلارين سبيدتيل
سيارة ماكلارين سبيدتيل

تعتبر عملاق صناعة السيارات البريطانية ماكلارين واحده من ضمن أشهر اشركات المصنعة للسيارات الخارقة صاحبه الأداء العالي في العالم و التي تعرف بجمال أصدراتها و قوة مواصفاتها الفنية ، و دائماً ما تحتل مكانة متقدمة في فئة السيارات الرياضية صاحبه الأداء العالي وبالأضافة لتميزها بجمال تصميماتها الخارجية و الداخلية .

و من ضمن هذه السيارات تعد سيارة ماكلارين سبيداتيل موديل 2021 والتي تعد أحد أشهر إصدارات الشركة البريطانية في السنوات الأخيرة و التي تم أنتاج 106 نسخة فقط منها حيث حققت صدى و أنتشاراً كبيراً في العالم بسبب توفيرها لتجربة قيادة ممتعة و مميزة سواء على حلبات السباق أو على الطرقات .

و تستمد سيارة ماكلارين سبيداتيل موديل 2021 قوتها من محركين أحدهما محرك احتراق داخلى والاخر محرك كهربائي ، محرك الاحتراق الداخلي هو محرك V8 بسعة 4000 سي سي و شاحن توربيني مزدوج يولد قوة 800 حصان و يصل مجموع قوة المحركين معاً الي 1035 و ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات ثنائي المقبض يوفر أداء أفضل بنسبة 15% .

و تبلغ قدرة سيارة ماكلارين سبيداتيل علي التسارع من وضع السكون حتي 300 كم/ساعة في غضون 12.8 ثانية و تصل قدرتها علي التسارع الي 300 كلم/ساعة .

و من الخارج جاءت مكلارين بهيكل رياضي خفيف يتناسب مع كونها سيارة سريعة و خارقة تم تصنيعه من الكاربون فايبر يوفر للسيارة مزيد من المرونة و السرعة بسبب خفه وزنها بمعدل يصل الي 80 كيلو جرام حيث بلغ وزنها الكلي 1.430 كيلوجرام فقط مع مشتت هواء خلفي كبير الحجم و مشتت عادم خلفي ثنائي مصنوع من التيتانيوم .

وعلى مستوى التجهيزات الداخلية تتوفر سيارة ماكلارين سبيدتيل بمقصورة رياضية أمامية فاخرة ومقاعد مصنوعة من الكاربون فايبر و كسوة من جلد الكانتارا المميز مع مجموعة رائعة من وسائل الترفيه والإتصال الحديثة .

يبلغ سعر سيارة ماكلارين سبيدتيل في الأسواق العالمية نحو 2 مليون و 240 ألف دولار .

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