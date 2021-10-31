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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جاهزة للتسليم الفورى

أضخم طرح.. هل يحق للمصريين بالخارج الحصول على وحدات الإسكان بالتمويل العقارى؟

صدى البلد

تُجهز وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، لأضخم طرح لوحدات الإسكان المتنوعة، التى تناسب متوسطى الدخل، وذلك فى إطار جهود الوزارة بتوفير مختلف أنواع الوحدات السكنية، وتلبية رغبات المواطنين فى تملك الوحدات الخاصة بهم.

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وسيتم طرح وحدات جاهزة للتسليم، وسيدخل معظمها ضمن المبادرة الرئاسية للتمويل العقارى، بفائدة 3%، ولمدة سداد تصل إلى 30 عاما، وسيتم الإعلان عن تفاصيل الوحدات المطروحة، وطريقة الحجز، وأسعار الوحدات، ومساحاتها، وطرق وأساليب السداد، بمشاريع الإسكان المتميز وسكن مصر وJANNA، ودار مصر، فى النصف الأول من نوفمبر.

 

ويمكن للمصريين العاملين بالخارج التقديم في المشروعات التي يتم طرحها، شرط أن تنطبق عليهم نفس شروط التقديم في الإعلان، وأن يكون للمتقدم محل إقامة في مصر، ويتم التقدم والحجز عن طريق الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي، وملء وتوقيع استمارة الحجز الموجودة بكراسة الشروط، وإرفاق صورة إثبات الشخصية.

 

كما يتم تقديم شهادة بإثبات الدخل الشهري التي تم توثيقها من القنصلية، ويتم إضافة دخل الزوجة إذا كانت تعمل، كما يتم إرفاق صورة من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة.

 

وحول تفاصيل الوحدات المطروحة، وقال وزير الإسكان،  الدكتور عاصم الجزار، إنه سيتم طرح وحدات بمشروع "سكن مصر"، بـ12 مدينة جديدة (أكتوبر الجديدة – حدائق أكتوبر – العبور – القاهرة الجديدة – العلمين الجديدة – المنصورة الجديدة – المنيا الجديدة – بدر – غرب قنا – دمياط الجديدة – الشروق – ناصر "غرب أسيوط")، ووحدات بمشروع "دار مصر"، بـ8 مدن جديدة (15 مايو – السادات – العاشر من رمضان – حدائق أكتوبر – الشروق – القاهرة الجديدة – بدر – برج العرب الجديدة).

 

وأضاف وزير الإسكان: يشمل الطرح أيضاً وحدات بمشروع "JANNA"، بـ8 مدن جديدة (6 أكتوبر – الشروق – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – المنيا الجديدة – دمياط الجديدة – ملوى الجديدة)، وكذا وحدات بمشروع "الإسكان المتميز"، بمدن (رشيد الجديدة – العلمين الجديدة – دمياط الجديدة)، ووحدات بمشروع الإسكان ذى الطابع الساحلى، بمدينة المنصورة الجديدة، ووحدات بمشروع أرض مطار إمبابة، بالإضافة إلى وحدات بالحصة العينية لأحد مشروعات الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والقطاع الخاص، فى أكثر من مدينة جديدة.

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أضخم طرح.. هل يحق للمصريين بالخارج الحصول على وحدات الإسكان بالتمويل العقارى؟

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