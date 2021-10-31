باسم فى الهجوم.. تشكيل سيراميكا كليوباترا لمباراة الإسماعيلى فى الدوري

أعلن الكابتن هيثم شعبان، المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة الإسماعيلي، ضمن مباريات الجولة الثانية بالدوري العام.
ويبدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: عامر عامر
خط الدفاع: مصعب البطاط - عبد الله محمود - سيف تقا - أحمد محسن.
خط الوسط: محمود نبيل - بلال السعيداني - محمد حسن - محمد إبراهيم - شريف دابو .
خط الهجوم: باسم مرسي.
ويجلس على مقاعد البدلاء:
محمد كوكو - خالد صبحي - عمرو الحلواني - محمود نعيم - شادي حسين - كوامي بونسو - ايفانز منساه - محمد توني - - مصطفى ميسي.