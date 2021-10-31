احتفالية يوم المدن العالمي بمحافظة الأقصر تحت رعاية الرئيس السيسي.. بث مباشر

حرصا من موقع صدى البلد يقدم لكم بثا مباشرا لـ احتفالية يوم المدن العالمى التى تعقد بمحافظة الأقصر تحت رعاية الرئيس السيسى.

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، على مواصلة الوزارة للاستعدادات الخاصة باستضافة مدينة الأقصر " يوم المدن العالمى " خلال يومى 30 و 31 أكتوبر الجارى والذى سيعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية، تحت عنوان ( تكيف وتعزيز قدرات المدن لمقاومة التغيرات المناخية).

وقال وزير التنمية المحلية إن الإستعدادات تجرى على قدم وساق بالتنسيق بين الوزارة ورئاسة مجلس الوزراء وجميع الوزارات المعنية ومحافظة الأقصر وبعض المنظمات الدولية العاملة فى مصر حتى يخرج هذا الحدث الدولى بشكل يليق بإسم مصر خاصة بعد تنافس مدينة الأقصر مع العديد من المدن العالمية لاستضافة هذا الحدث المهم.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن استضافة مصر "يوم المدن العالمى"، يوم السبت المقبل يمثل فرصة لإطلاع العديد من دول العالم على تجربة مصر التنموية الناجحة والرائدة خلال السبع سنوات الماضية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى خاصة في مجال التنمية العمرانية والحضرية المتطورة والبنية التحتية ، حيث يجرى إنشاء أكثر من 14 مدينة الذكية الجديدة وتطوير المدن القائمة وتنفيذ أكبر مشروع اسكان في تاريخ مصر ، وإنشاء عاصمة إدارية جديدة ، وإطلاق برنامج طموح للقضاء على المناطق غير الآمنة بمختلف المحافظات.