مصر وتونس.. أبرز المشاركات العربية فى مهرجان أيام قرطاج السينمائى

انطلقت أمس، السبت، فعاليات الدورة الـ 32 من مهرجان أيام قرطاج السينمائى والذى شهد حضورا جماهيريا كبيرا مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا.

ونرصد فى التقرير التالى المشاركة العربية فى مهرجان أيام قرطاج السينمائى.

تكريمات

شهد حفل الافتتاح الذى أقيم أمس، تكريم عدد من المبدعين العرب، ولعل من أبرزهم الفنانة نيللى كريم التى ظهرت مع زوجها هشام عاشور ليكون أول ظهور لهما فى مهرجان، وذلك تقديرا لمسيرتها الفنية سواء فى السينما أو التليفزيون.

كما تم تكريم المنتج صادق الصباح والناقد السينمائى التونسى والإعلامى خميس الخياطى، كما حمل بوستر المهرجان صورة الفنانة هند صبرى، وهى فى سن 14 سنة، خلال دورها فى فيلم "صمت القصور" للمخرجة التونسية الراحلة مفيدة التلاتلى، وهو ما يعتبر نوعا من التكريم لها أيضا.

الأفلام العربية

أما على مستوى الأفلام المشاركة بالمهرجان، فهناك عدد كبير من الأفلام العربية التى تشارك، فمن مصر يستضيف المهرجان فيلم “أميرة” للمخرج محمد دياب، والذى شهد عرضه العالمى الأول بمهرجان فينيسيا السينمائى وعرضه العربى الأول بمهرجان الجونة السينمائى، ويشارك الفيلم المصري “خديجة” ضمن عروض قسم الأفلام القصيرة، وتدور أحداثه حول ‎خديجة أم شابة في الـ18 من عمرها، تعيش بمفردها مع طفلها حديث الولادة، بعد أن غادر زوجها للعمل في مدينة نائية، وفي أحدى الأيام تذهب للتجوّل في شوارع القاهرة الصاخبة للقيام ببعض الزيارات ولكن تُشعر بعدم الارتياح وسط الأجواء المحيطة.

ومن بين الأفلام التى تعرض خلال هذه الدورة: "على العربى" من مصر، و"أعنف حب" من لبنان، "عرنوس" من الأردن، و"جينز" من المغرب، و"فريدا" و"فرططو الذهب" من تونس، و"من يحرقن الليل" من السعودية، ويشارك الفيلم المغربى «على صوتك» لنبيل عيوش الذى يدور أيضاً حول الفتاة الشابة واختياراتها اليوم.

كما يلقى المهرجان الضوء على السينما الليبية، حيث يشارك 15 فيلما فى قسم خاص بها ولعل من أبرز هذه الأفلام “فيلم بعنوان 80” إلى سنة 2012 وثلاثة من إنتاج هذه السنة هى “رؤى ليلية” لبكر فارس ومحمود الفتحالي و"البارونى" لأسامة رزق و"كلاب العقيد الضالة" لخالد شميس.

لجان التحكيم

أما على مستوى لجان التحكيم، فهناك سيطرة عربية عليها، حيث تشغل لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة فى عضوية لجنة التحكيم كل من طارق الشناوى من مصر وداوود أولاد السيد من المغرب، وسفيان بن فرحات من تونس، أما فى مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة والقصيرة يشارك فى لجنة التحكيم نجوم الغانم من الإمارات وحمزة العونى من تونس، كما تشارك الفنانة بسمة فى لجنة تحكيم العمل الأول ومعها رمسيس محفوظ من تونس.