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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماذا دار في مباحثات أبو الغيط مع المبعوث الأممي إلى ليبيا؟

صدى البلد

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الأحد، يان كوبيتش، المبعوث الخاص للأمم المتحدة ورئيس بعثة الدعم في ليبيا، حيث جرى خلال اللقاء بحث مجمل تطورات الأوضاع بليبيا في ضوء المستجدات الأخيرة.

 

وصرح مصدر مسئول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بأن أبو الغيط، استمع خلال اللقاء إلى عرض كوبيش حول تطورات موضوع تنفيذ خطة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا وكذلك الجهود الجارية لإقرار الصيغة النهائية للإطار القانوني للانتخابات النيابية والرئاسية في ليبيا، والتي ينظر فيها مجلس النواب الليبي حالياً في ضوء التعديلات التي طرحتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بما يتيح إجراؤها  في موعدها المحدد وفق خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، وقراري مجلس الأمن 2570 (2021) و 2571 (2021) ، ومخرجات مؤتمر برلين2.

 

كما أشار المصدر إلى انه جرى التباحث حول نتائج مؤتمر دعم استقرار ليبيا الذي عقد مؤخراً في العاصمة الليبية طرابلس، ومؤتمر قمة  باريس بشأن ليبيا، المقرر عقده في 12 نوفمبر المقبل، وتأثير المؤتمرين على العملية السياسية في البلاد. 

 

وفي هذا السياق، جدد الأمين العام دعم جامعة الدول العربية لعمل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، من خلال مرافقة الأشقاء في ليبيا في كل جهد يرمي إلى إتمام كافة متطلبات إنهاء المرحلة الانتقالية والوصول بليبيا إلى مرحلة الاستقرار والبناء والتقدم.

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