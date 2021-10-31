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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ميزانية السعودية: 243 مليار ريال إيرادات مقابل مصروفات بقيمة 237 مليار

صدى البلد

أعلنت وزارة المالية السعودية، عن بيانات ميزانية السعودية في الربع الثالث من 2021، والتى اشارت إلى أن الإيرادات الفصلية للمملكة بلغت 243 مليار ريال مقابل مصروفات بقيمة 237 مليار ريال.

 

وكشفت أرقام الميزانية السعودية تسجيل فائض بـ 6.7 مليار ريال في الربعال الثالث، وهو أول فائض فصلي منذ الربع الأول من 2019.

 

وسجلت إيرادات المملكة من النفط 147.9 مليار ريال في الربع الثالث، فيما نمت إيرادات الميزانية الإجمالية بالربع الثالث 13% على أساس سنوي.


كما نمت الإيرادات النفطية بالربع الثالث 60% على أساس سنوي، وبنسبة 12% مقارنة مع الربع الثاني.

 

الميزانية السعودية تسجل فائضاً بـ 6.7 مليار ريال في الربع الثالث

 

وأعلنت وزارة المالية السعودية أنه لم يتم المساس بالحساب الجاري أو الاحتياطيات الحكومية لتمويل العجز منذ بداية 2021.

وتقلص عجز الميزانية السعودية منذ بداية 2021، إلى 5.4 مليار ريال.

 

أرقام الربع الثاني

كانت إيرادات ميزانية السعودية في الربع الثاني من 2021 قد بلغت 248 مليار ريال مقابل مصروفات بقيمة 252.7 مليار ريال ليبلغ عجز الميزانية فصليا 4.6 مليار ريال.، ونمت الإيرادات غير النفطية 31% إلى 116 مليار ريال في الربع الثاني.

ونمت الإيرادات النفطية في الربع الثاني من 2021، بنسبة 13% إلى 132 مليار ريال.

وبلغ مستوى العجز 12 مليار ريال للنصف الأول من 2021، فيما سجلت الإيرادات في الربع الثاني نموا بنسبة 85% على أساس سنوي.

وأظهرت أرقام الميزانية السعودية زيادة إنفاق المملكة على الصحة بنسبة 20% في النصف الأول من عام 2021.

وبلغ إجمالي قيمة التمويل في الربع الثاني 21.5 مليار ريال، فيما بلغ حجم التمويل في النصف الأول 51 مليار ريال.

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