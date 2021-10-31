ملامح تشكيل الأهلي| كيف يفكر موسيماني بعد غياب ديانج ؟

يدخل المدير الفني بيتسو موسيماني التحدي الثاني للفريق الأول بالنادي الأهلي في مسابقة الدوري أمام البنك الأهلي بعدما تخطى عقبة الاسماعيلي برباعية نظيفة.

مباراة الأهلي والبنك الأهلي

يستضيف فريق الأهلي نظيره البنك الأهلي، اليوم، الأحد، في تمام الثامنة مساء، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية، من مسابقة الدوري المصري.

ولم يسبق لـ الأهلي الفوز على البنك الأهلي، حيث التقى الفريقين في مواجهتين في الدوري الممتاز، الموسم الماضي، انتهت مباراة الذهاب 0 - 0، والإياب 1 - 1، ليتسبب البنك في خسارة الأهلي 4 نقاط الموسم الماضي.

عندما فاجأ موسيماني الجميع

الغريب في المدير الفني بيتسو موسيماني أنه وسط هجوم عنيف بسبب سوء أداء الفريق، فاجأ الجميع بتغيير خطة اللعب في مباراة الإسماعيلي حيث بدأ بـ حمدي فتحي في مركز قلب الدفاع وأشرك بيرسي تاو للمرة الأول وميكسيوني كمهاجمين.

وتمكن الأهلي من السيطرة على مجريات المباراة وإحراز 4 أهداف نظيفة في شباك الاسماعيلي، حيث كان الأداء مُرضيًا للجميع.

لكن ما يعيق موسيماني خلال المباراة الحالية هو غياب لاعب الوسط المهم أليو ديانج بسبب الحصول على انذارين في مباراة الاسماعيلي، وهو ما يدفع المدير الفني للتفكير في تغيير خطط لعبه.

سيناريوهات تشكيل الأهلي

من البديهي أن يلعب موسيماني بنفس تشكيل الفريق المباراة الماضية مع الدفع بأكرم توفيق مكان ديانج واللعب بمحمد هاني في مركو الظهير الأيمن.

أو قد يدفع بـ ياسر ابراهيم في الدفاع ليلعب حمدي فتحي في مركز بالمنتصف بجوار عمرو السولية.

ووفقًا لما توقعه الإعلامي أحمد شوبير، فإن موسيماني قد يدفع بـ محمد شريف اساسيا بجانب بيرسي تاو ولويس مكسيكوني و محمد مجدي قفشه، مشددا أنه في حال غياب شريف عن التشكيل سيدفع بـ حسين الشحات وأحمد عبد القادر ليصبح بيرسي تاو المهاجم الوحيد.

شوبير قال إن موسيماني سيغير من طريقة اللعب كليا نظرا لغياب ديانج بسبب الإيقاف، مشددا أن المباراة لن تكون سهلة خاصة وأن فريق البنك فريق منظم وخالد جلال المدير الفني ذكي ولديه أسلوب مميز في التكتيك.

قائمة الأهلي

قائمة الأهلي للمباراة ضمت كل من، علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وبيرسي تاو وأكرم توفيق وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر وعمار حمدي.