عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

ملامح تشكيل الأهلي| كيف يفكر موسيماني بعد غياب ديانج ؟

صدى البلد

يدخل المدير الفني بيتسو موسيماني التحدي الثاني للفريق الأول بالنادي الأهلي في مسابقة الدوري أمام البنك الأهلي بعدما تخطى عقبة الاسماعيلي برباعية نظيفة.

مباراة الأهلي والبنك الأهلي 

يستضيف فريق الأهلي نظيره البنك الأهلي، اليوم، الأحد، في تمام الثامنة مساء، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية، من مسابقة الدوري المصري.

ولم يسبق لـ الأهلي الفوز على البنك الأهلي، حيث التقى الفريقين في مواجهتين في الدوري الممتاز، الموسم الماضي، انتهت مباراة الذهاب 0 - 0، والإياب 1 - 1، ليتسبب البنك في خسارة الأهلي 4 نقاط الموسم الماضي.

عندما فاجأ موسيماني الجميع 

الغريب في المدير الفني بيتسو موسيماني أنه وسط هجوم عنيف بسبب سوء أداء الفريق، فاجأ الجميع بتغيير خطة اللعب في مباراة الإسماعيلي حيث بدأ بـ حمدي فتحي في مركز قلب الدفاع وأشرك بيرسي تاو للمرة الأول وميكسيوني كمهاجمين.

وتمكن الأهلي من السيطرة على مجريات المباراة وإحراز 4 أهداف نظيفة في شباك الاسماعيلي، حيث كان الأداء مُرضيًا للجميع.

لكن ما يعيق موسيماني خلال المباراة الحالية هو غياب لاعب الوسط المهم أليو ديانج بسبب الحصول على انذارين في مباراة الاسماعيلي، وهو ما يدفع المدير الفني للتفكير في تغيير خطط لعبه.

سيناريوهات تشكيل الأهلي 

من البديهي أن يلعب موسيماني بنفس تشكيل الفريق المباراة الماضية مع الدفع بأكرم توفيق مكان ديانج واللعب بمحمد هاني في مركو الظهير الأيمن.

أو قد يدفع بـ ياسر ابراهيم في الدفاع ليلعب حمدي فتحي في مركز بالمنتصف بجوار عمرو السولية.

ووفقًا لما توقعه الإعلامي أحمد شوبير، فإن  موسيماني قد يدفع بـ محمد شريف اساسيا بجانب بيرسي تاو ولويس مكسيكوني و محمد مجدي قفشه، مشددا أنه في حال غياب شريف عن التشكيل سيدفع بـ حسين الشحات وأحمد عبد القادر ليصبح بيرسي تاو المهاجم الوحيد.

شوبير قال إن موسيماني سيغير من طريقة اللعب كليا نظرا لغياب ديانج بسبب الإيقاف، مشددا أن المباراة لن تكون سهلة خاصة وأن فريق البنك فريق منظم وخالد جلال المدير الفني ذكي ولديه أسلوب مميز في التكتيك.

قائمة الأهلي 

قائمة الأهلي للمباراة ضمت كل من، علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وبيرسي تاو وأكرم توفيق وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر وعمار حمدي.

 

الأهلى الاهلي والبنك الاهلي مباراة الأهلي والبنك الأهلي موسيمانى ديانج

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يصل مطار جلاسجو الدولي للمشاركة في قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ

رئيس الوزراء يتفقد المعرض الرسمي ليوم المدن العالمي 2021 بالأقصر..فيديو

قبل انطلاق احتفاليته.. 10 معلومات هامة عن طريق الكباش.. فيديو جراف

نقيب المحامين يشكل لجنة من إدارة العلاج ويكلفها بمهمتين في «جنوب الشرقية»

احتفالات في بريطانيا بقدوم الرئيس السيسي لحضور قمة المناخ

وكيل الأزهر يستقبل السفير المصري الجديد لدى سريلانكا والمالديف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مهمة جلاسكو الأولى.. تفادي وقوع كارثة مناخية مرعبة ستكون بداية لنهاية العالم

أول تعليق من مصطفى فهمى على اتهامات طليقته فاتن موسى

بدء بث البرامج التعليمية لطلاب رابعة ابتدائي على قناة مدرستنا .. اليوم

الإسكان: الإعلان عن تدشين مدينة رأس الحكمة قريباً

بسبب الواجب.."خناقة مكتوبة" بين معلمة وولية أمر داخل كراسة تلميذ|صورة

واحد في المليون.. وزير الري يكشف حقيقة تصريحات انهيار سد النهضة

مستشفى النجوم : تدهور الحالة الصحية لـ الإعلامية أسماء مصطفى ..إصابة أحمد فلوكس وكريم محسن بـ كورونا

خلال ساعات.. عاصفة جيومغناطيسية تضرب الأرض وتحذيرات من توهج شمسي كبير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمشاركة الحرب الكيميائية.. وزير الدفاع يشهد "مجد-16" من تنفيذ إدارة المدفعية بالذخيرة الحية

استمر 29 ساعة.. أبوفلة يطلق بثا مباشرا ضخما لجمع مليون دولار للاجئين

منتهي الهلع.. شاهد | كيف احتفل نجوم الفن بـ الهالوين

زواج طفلة عراقية عمرها 12 عامًا يثير الغضب.. ورد فعل صادم منها|شاهد

فيديو

بالاشتراك مع خطيبها.. قصة فتاة قتلت والداها بسبب قسوته.. فيديو جراف

بشكل مفاجئ.. تدهور الحالة الصحية للإعلامية أسماء مصطفى "فيديو جراف"

بحرق المنزل.. شاهد أغرب حالات الانتقام الزوجي

فيديوجراف ..التحرش بابنة نشوى مصطفى ..فنانات تعرضن للتحرش

المزيد

ساحة رأي

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

أحمد نجم

الأيدي القذرة تغتال الطهارة

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرومادية (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ