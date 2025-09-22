وفد سياحي إسباني يحتفي بسائق مصر للطيران ويصفه بالأفضل في مصر.. صور

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طريقة نوم النبي.. كيف كان ينام خير البشر؟
وزير الخارجية يستضيف اجتماعاً وزارياً حول التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة ببعثة مصر لدى الأمم المتحدة
أنالينا بيربوك: الجمعية العامة للأمم المتحدة توصي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة فورا
الأمم المتحدة: العالم خذل الطفلة الفلسطينية هند رجب
رئيس شعبة الذهب: ارتفاع تاريخي بـ60 دولارا في الأوقية.. والسوق يترقب
جوتيرش: إقامة دولة فلسطينية مستقلة ليست مكافأة بل حق مشروع
اتحاد الكرة يطالب الزمالك بإثبات صحة موقفه في إعلانات زيزو
جوتيريش: لا شيء يبرر العقاب الجماعي لإسرائيل ضد الشعب الفلسطيني
عقب اعترافه بدولة فلسطين| ماكرون: القانون يجب أن يسود دوما على القوة
جوتيريش: أشعر بخيبة أمل لحرمان الوفد الفلسطيني من الحضور للأمم المتحدة
ماكرون: الدولة الفلسطينية يجب أن تكون منزوعة السلاح
مرأة ومنوعات

وفد سياحي إسباني يحتفي بسائق مصر للطيران ويصفه بالأفضل في مصر

وفد سياحي إسباني يحتفي بسائق مصر للطيران ويصفه بـ "الأفضل في مصر"
وفد سياحي إسباني يحتفي بسائق مصر للطيران ويصفه بـ “الأفضل في مصر”
عبد العزيز جمال

 احتفى وفد سياحي إسباني بـ السائق المصري حسام علي إسماعيل، أحد سائقي شركة مصر للطيران للخطوط الجوية بقطاع السياحة،  تقديرًا لتميزه في القيادة وحسن استقباله وأسلوبه الراقي في التعامل معهم طوال رحلة استمرت ثلاثة أيام كاملة.

سائحة توثق التجربة على مواقع التواصل

المفاجأة بدأت عندما نشرت إحدى السائحات صورة لحسام على إحدى الصفحات الإسبانية وكتبت تعليقًا عليها بالإسبانية "أفضل سائق في مصر"، ثم أضافت الترجمة العربية على نفس المنشور، قبل أن تتوجه إليه داخل المطار لتشكره أمام الجميع وتريه ما كتبته من هاتفها الشخصي.

هذا الموقف لاقى تفاعلًا كبيرًا من بقية أعضاء الوفد، حيث صفقوا بحرارة واحتفلوا به داخل صالة المطار، وأصروا على التقاط صور تذكارية معه، في مشهد جسد مشاعر التقدير والامتنان لشخصه وجهوده طوال الرحلة.

من جانبهم، أكد مسؤولو شركة مصر للطيران – قطاع السياحة، أن ما جرى ليس جديدًا على السائق حسام عطوه، الذي يمثل واجهة مشرفة للشركة وبلده، مشيرين إلى أن وفودًا سياحية من جنسيات متعددة سبق وأن أشادوا بخدماته المتميزة وحسن خلقه وتعامله مع السياح الوافدين.

