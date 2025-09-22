وفد سياحي إسباني يحتفي بسائق مصر للطيران ويصفه بالأفضل في مصر.. صور

احتفى وفد سياحي إسباني بـ السائق المصري حسام علي إسماعيل، أحد سائقي شركة مصر للطيران للخطوط الجوية بقطاع السياحة، تقديرًا لتميزه في القيادة وحسن استقباله وأسلوبه الراقي في التعامل معهم طوال رحلة استمرت ثلاثة أيام كاملة.

سائحة توثق التجربة على مواقع التواصل

المفاجأة بدأت عندما نشرت إحدى السائحات صورة لحسام على إحدى الصفحات الإسبانية وكتبت تعليقًا عليها بالإسبانية "أفضل سائق في مصر"، ثم أضافت الترجمة العربية على نفس المنشور، قبل أن تتوجه إليه داخل المطار لتشكره أمام الجميع وتريه ما كتبته من هاتفها الشخصي.

هذا الموقف لاقى تفاعلًا كبيرًا من بقية أعضاء الوفد، حيث صفقوا بحرارة واحتفلوا به داخل صالة المطار، وأصروا على التقاط صور تذكارية معه، في مشهد جسد مشاعر التقدير والامتنان لشخصه وجهوده طوال الرحلة.

من جانبهم، أكد مسؤولو شركة مصر للطيران – قطاع السياحة، أن ما جرى ليس جديدًا على السائق حسام عطوه، الذي يمثل واجهة مشرفة للشركة وبلده، مشيرين إلى أن وفودًا سياحية من جنسيات متعددة سبق وأن أشادوا بخدماته المتميزة وحسن خلقه وتعامله مع السياح الوافدين.