الرئيس السيسي يبحث تحضيرات مؤتمر حل الدولتين مع نظيرة الفرنسي
توتنهام يتعادل مع برايتون في الدوري الإنجليزي
مصر للطيران: الرحلات منتظمة ولم نتأثر بالهجمات السيبرانية بمطارات أوروبا
مبيعات السيارات الكهربائية تطيح بالبنزين.. وجيب تهدد سائقها بالقتـ ل
هاتريك كين.. بايرن ميونخ يكتسح هوفنهايم برباعية في الدوري الألماني
حقيقة نزوح نصف مليون فلسطيني من مدينة غزة
هل أرسل الأهلي مندوباً للتعاقد مع السويسري أورس فيشر؟
عمره 2700 عام وترفض تركيا تسليمه لإسرائيل.. قصة «نقش سلوان» الأثري
تشكيل قمة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي
خسائر الشحن في السيارات الكهربائية.. الأسباب والحلول
اللجنة المشرفة تدعو الأطباء للتصويت في انتخابات التجديد النصفي
حكم قضاء الصلوات الفائتة الكثيرة.. الإفتاء تجيب بالدليل والطريقة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

مصر للطيران: الرحلات منتظمة ولم نتأثر بالهجمات السيبرانية بمطارات أوروبا

نورهان خفاجي

أعلنت شركة مصر للطيران أن جميع رحلاتها تسير بانتظام حتى الان ولم يتم إلغاء اى من رحلاتها كما تؤكد حرصها الكامل على استمرار انسيابية حركة التشغيل لتفادي أي تأثيرات قد تنتج عن مثل هذه الحالات الطارئة.

يأتي ذلك فى ضوء  تعرض  عدد من المطارات الأوروبية لهجوم سيبراني، أثر على أنظمة تكنولوجيا المعلومات داخل تلك المطارات

أكدت مصر للطيران أن سلامة المسافرين وأمانهم فى مقدمة أولوياتها، وأنها تتابع الموقف أولا بأول للوقوف على أخر المستجدات.

وفى حالة وجود أى استفسار يرجى من السادة عملاء مصر للطيران الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر
أو الرقم الأرضي 090070000
أو الرقم الدولي 97142306666+
أو الرقم الدولي 966122297777+
أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com

