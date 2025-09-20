مصر للطيران: الرحلات منتظمة ولم نتأثر بالهجمات السيبرانية بمطارات أوروبا

أعلنت شركة مصر للطيران أن جميع رحلاتها تسير بانتظام حتى الان ولم يتم إلغاء اى من رحلاتها كما تؤكد حرصها الكامل على استمرار انسيابية حركة التشغيل لتفادي أي تأثيرات قد تنتج عن مثل هذه الحالات الطارئة.

يأتي ذلك فى ضوء تعرض عدد من المطارات الأوروبية لهجوم سيبراني، أثر على أنظمة تكنولوجيا المعلومات داخل تلك المطارات

أكدت مصر للطيران أن سلامة المسافرين وأمانهم فى مقدمة أولوياتها، وأنها تتابع الموقف أولا بأول للوقوف على أخر المستجدات.

وفى حالة وجود أى استفسار يرجى من السادة عملاء مصر للطيران الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر

أو الرقم الأرضي 090070000

أو الرقم الدولي 97142306666+

أو الرقم الدولي 966122297777+

أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com