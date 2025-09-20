قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إفريقيا مش في دماغهم.. 10 مدربين عالميين رفضوا الأهلي..أسماء مثيرة
أوقات استجابة الدعاء .. اغتنمها في هذه الأيام والأزمنة
مظهر شاهين: «بحب عادل إمام وأتمنى أكون صاحب أول خطبة في مسجد الزعيم الجديد»
أحمد موسى: مصر أنفقت المليارات لتطوير القنطرة غرب
تطوير هائل في القنطرة غرب .. تعليق من أحمد موسى | فيديو
أحمد موسى: أول درس بيتعلموه في سنغافورة النظافة والتعليم
جامعة عين شمس تحتفل بالعام الدراسي الجديد بالطابع الفرعوني
أحمد موسى عن تفقد وزير البترول منصة إنتاج غاز في عمق المتوسط بسيناء: محدش يقدر يقرب
حكم لبس السلاسل الفضة للرجال .. دار الإفتاء تجيب
أكسيوس: قطر تطلب اعتذارا إسرائيليا لاستئناف جهود الوساطة في غزة
تحصين 204 آلاف رأس ماشية في الحملة القومية ضد الحمى القلاعية بالدقهلية
أحمد موسى: رئيس الوزراء أكد تحقيق مصانع القنطرة غرب 25 مليار دولار صادرات بعد اكتمالها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة عين شمس تحتفل بالعام الدراسي الجديد بالطابع الفرعوني

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

شهد صباح اليوم محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس مراسم رفع وتحية العلم إيذانًا بانطلاق العام الجامعي الجديد 2025-2026  وذلك بحضور ا.د غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و أ.د أماني أسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث و لفيف من عمداء ووكلاء الكليات وذلك في تقليد سنوي من تنظيم قطاع التعليم والطلاب والذي اتخذ هذا العام الطابع الفرعوني تزامنا مع الاحتفال باليوبيل الماسي لجامعة عين شمس وذلك تحت إشراف ا. ابراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب بالتعاون مع ا محمد الجمال رئيس الإدارة المركزية لقطاع رئيس الجامعة ومن تنفيذ اسره طلاب من اجل مصر واتحاد طلاب جامعه عين شمس.

وأكد رئيس الجامعة في كلمته على التزام الجامعة بتوفير بيئة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز الأكاديمي والأنشطة الطلابية كما هنأ الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى بشكل دائم لتطوير برامجها التعليمية لتلبية متطلبات سوق العمل المتغيرة.

وأوضح الدكتور محمد ضياء زين العابدين أن الأنشطة الطلابية تمثل جزءًا لا يتجزأ من العملية التعليمية، حيث تساهم في بناء الشخصية وصقل المهارات القيادية لدى الطلاب وتنمية شخصياتهم وأكد على أن الجامعة تدعم بشكل كامل الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال مبادرات وبرامج متخصصة لدمجهم وتسهيل مسيرتهم الأكاديمية واختتم سيادته كلمته متمنيا للجميع عاما دراسيا مليئ بالإنجازات والنجاحات والتفوق.

جاء مهرجان استقبال العام الجامعي من تنظيم وتنسيق قطاع التعليم والطلاب وأسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة بجميع لجانه اجتماعي - ثقافي - فنى - جوالة - أسر - علمي - رياضي - صندوق التكافل الاجتماعي المركزي وقدمت إدارة الاسر والاتحادات الطلابية تعريف للطلاب بالانشطة الطلابية التي يقوم بها اتحاد طلاب الجامعة وطلاب من أجل مصر وكيفية الاشتراك بها  

كما شهد رئيس الجامعة حفل كورال اون والذي اقيم ضمن فاعليــات مهــرجان الاستقبال كما اجرى سيادته جوله في معرض الفنون التشكيلية والذي تضمن اقامة ورشة لتعليم الرسم وفن النحت للطلاب إلى جانب مجموعة من الفقرات الاستعراضية لمنتخب الجامعة للفنون الشعبية والاستع٠راضية

كما قامت ادارة النشاط العلمي والتكنولوجي بتنظيم  عدة ورش منها ورشة صناعات صغيرة منتجه وصناعات كيماوية بالاضافة الى ورشة إلكترونية لتصميم لوحة تعمل بالطاقة الشمسية النظيفه لشحن الموبايلات وورشة اصنع بنفسك صناعه العطور وبرفانات وورشة تشريح وتحنيط لبعض الحشرات الى جانب عرض نماذج لاختراعات وابتكارات بعض الاجهزه العلمية لبعض طلاب الجامعه من مختلف الكليات و عرض نظارات الواقع الافتراضي من صنع طلاب الجامعة.

بالاضافة الى تتظيم مسابقات في الحرم الرئيسي في الالعاب الرياضية والالكترونية والترفيهية  طوال فترة الاستقبال من تنسيق إدارة النشاط الرياضي واقامة فاعليات للالعاب المناسبة لطلاب ذوي الهمم

وقامت إدارة الجوالة والخدمة العامة بإقامة ورش فنية تعليمية مختلفة لجميع طلاب الجامعة كذلك إقامة معرض فني من انتاج لجنة الجوالة  الى جانب تقديم  فقرات سمر وألعاب ترفيهية كشفية وعمل مسابقات لانشطة الجوالة الى تدريب الطلبة  ذوي الهمم علي الحرف اليدوية

هذا واقامت إدارة النشاط الثقافي معرضًا مجانيًا للكتاب وتم توزيع مجموعة قيمة من الكتب في جميع المجالات الثقافية مجانًا على الطلاب كذلك تنفيذ مسابقة سؤال وجواب بنظام عجلة العباقرة وتوزيع جوائز عينية على الفائزين واستقبال وتسجيل بيانات الطلاب الراغبين في الانضمام إلى النشاط الثقافي والتعريف بمجالاته المتعددة بالاضافة إلى  استعراض أنشطة الإدارة للطلاب ومنها مسابقات القرآن الكريم ومسابقات الأحاديث النوويه ومسابقات الشعر تأليف المسرحي، والمجالات الأدبية المختلفة.

كما اقامت إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات مسابقة معلومات عامة  للطلاب ( س- ج ) في مجالات النشاط الاجتماعي ومسابقات للشطرنج .

وقام صندوق التكافل الاجتماعي المركزي بتعريف الطلاب بالخدمات التي يقدمها صندوق التكافل الاجتماعي المركزي لابنائنا الطلاب وجميع الاوراق المطلوبة لتقديم كل خدمة.

كما تفقد الاستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة جناح مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة والذي يقدم  عددا من الخدمات للطلاب ذوي الهمم كما تم توضيح الإجراءات الإدارية والآليات الواجبة الاتباع للحصول على خدمات الطلاب ذوي الهمم داخل الجامعة مع توزيع عدد من الفلايرات عن تلك الخدمات وإجراءاتها الأمر الذى من شأنه التيســـير على الطلاب ذوي الهمم من أبناء الجامعة للحصول على حقوقهم وخدماتهم داخل الجامعة مما يسهم بسرعة دمجهم بالمجتمع الجامعي.

هذا وقد تم تخصيص جناح للإدارة العامة للشئون الطبية  لقياس الضغط والسكر والوزن والطول وفصيلة الدم والنظر بالمجان للطلاب خلال أيام الاستقبال كذلك التعريف بإدارة الشئون الطبية والخدمات الطبية المقدمة من الجامعة لأبنائها وآليات الحصول على الخدمات الطبية المقدمة من الإدارة العامة للشئون الطبية لأبناء الجامعة (الكشف والفحوصات الطبية – صرف الأدوية ) وصندوق مكافحة الإدمان وبنك الدم الرئيسي التابع للمصل واللقاح (فاكسيرا)

بالاضافه الى جناح قطاع الابتكار والتدريب والذي يهدف إلى تعزيز ثقافة الإبداع وريادة الأعمال. وقدم الشرح للطلاب عن  دوره في تقديم ورش عمل وبرامج تدريبية تهدف إلى تحسين الكفاءات الفردية والجماعية.

هذا الى جانب جناح إدارة الوافدين والذي قُدٍم من خلاله الدعم للطلاب الوافدين وتعريفهم بدور الاداره وتسهيل الإجراءات الإدارية، ومساعدتهم في الاندماج الثقافي وجناح متحف الزعفران كذلك جناح الادارة العامة للمدن الجامعية.

وخلال جولته تفقد رئيس جامعة عين شمس  جناح رابطة الخريجين بالجامعة والذي تستعرض من خلاله الرابطة التعريف بها وأهميتها في حياة الطالب الجامعي بعد تخرجه وجميع الخدمات المقدمة وآليات الاشتراك وكيفية استخراج الكارنيهات الخاصة بها

كما تفقد سيادته  جناح قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والذي استعرض من خلاله التعريف بقطاع البيئة ودوره في تنمية البيئة المحيطة كذلك الخدمات المقدمة من جانب القطـــاع لأبناء الجامعة بالتعاون مع قطاع التعليم والطلاب والمتعلقة في تطوير البيئة المحيطة وخاصة بالمناطق النائية (حملات توعوية – قوافل طبية) وكيفية مشاركة الطلاب بتلك الحملات ومظاهر استفادة الطلاب منها.

كما تفقد رئيس جامعة عين شمس  منطقة الجهات الخدمية وتضم صندوق تحيا مصر بمبادراته المتنوعه دكان الفرحه ومبادرة بالهنا والشفا كذلك جناح بنك مصر ووحدات التضامن الاجتماعي.

كما تم تخصيص جناح خاص لوحدة دعم المرأة ومناهضة العنف تستعرض من خلاله الوحدة الخدمات المقدمة من جانبها للطلاب والبرامج التوعوية التي تقدمها الوحدة لأبناء الجامعة

كذلك تخصيص جناح كامل لجامعة عين شمس الأهليه تم من خلاله استعراض برامج الجامعة كذلك إعطاء الفرصه الطلاب للتعرف على مجموعة متنوعة من الأنشطة الطلابية والاجتماعية والثقافية والرياضية والجوالة والأسر التي تقدمها الجامعة ، إلى جانب الاستمتاع بالعروض والحفلات المميزة التي تُقام على هامش فعاليات مهرجان استقبال العام الجامعي الجديد.

رئيس جامعة عين شمس جامعة عين شمس انطلاق العام الجامعي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتوفي

مصرع طالب جامعي في حادث تصادم بشبين القناطر

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت 20-9-2025

حسين الجوهري

قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات

الملك عبدالله وبجواره فيصل بن الحسين

فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

الديون

الافتاء توضح أمورا تسبب قلة البركة فى المال وكثرة الديون

الطفل ياسين

محاكمة المتهم في قضية الطفل ياسين.. تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود

الصلاة

كيف يقضى من ترك الصلاة طيلة عمره ؟ ..دار الإفتاء تحدد الطريقة الصحيحة

النائب مصطفى بكري

لو عبرتم حدودنا سنكون في تل أبيب.. يديعوت أحرونوت تستعرض حديث مصطفى بكري

ترشيحاتنا

الموسم الدراسي الجديد

احم أولادك من العقاب.. محظورات العام الدراسي الجديد في المدارس والجامعات

بدء التوقيت الشتوي

اضبط ساعتك.. موعد إلغاء التوقيت الصيفي 2025 وتطبيق الشتوي وتأخير 60 دقيقة

"القابضة لمياه الشرب" توقع بروتوكول تعاون مع "بتروسيف"

"القابضة لمياه الشرب" توقع بروتوكول تعاون مع "بتروسيف"

بالصور

نجلاء بدر تتصدر التريند بعد تألقها فى حفل توزيع جوائز دير جيست 2025

نجلاء بدر
نجلاء بدر
نجلاء بدر

مخاطر البرتقال الأخضر.. أضرار صحية لتناوله قبل النضج الكامل

أضرار البرتقال الأخضر على الصحة
أضرار البرتقال الأخضر على الصحة
أضرار البرتقال الأخضر على الصحة

مشروبات طبيعية تخفف الصداع وتعزز التركيز .. بديل آمن لمسكنات الألم

كيف يساعد الكافيين وإل-ثيانين في تخفيف الصداع؟
كيف يساعد الكافيين وإل-ثيانين في تخفيف الصداع؟
كيف يساعد الكافيين وإل-ثيانين في تخفيف الصداع؟

بعد انفصالها عن أحمد مكي .. مى كمال: غيرلي حياتي | القصة الكاملة

احمد مكي وطليقته مي كمال الدين
احمد مكي وطليقته مي كمال الدين
احمد مكي وطليقته مي كمال الدين

فيديو

أنغام

سيبتلي قلبي .. أنغام تطرح أحدث أغانيها بالتعاون مع تامر حسين

لقاء وزير الدفاع

الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك

يمنى شري

عانت في الشهور الأخيرة.. سر وفاة إعلامية لبنانية شهيرة

البصل

موجودة في مطبخك.. ثمرة مذكورة في القرآن تقى من السرطان وأمراض القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

المزيد