الرئيس السيسي يبحث تحضيرات مؤتمر حل الدولتين مع نظيرة الفرنسي
توتنهام يتعادل مع برايتون في الدوري الإنجليزي
مصر للطيران: الرحلات منتظمة ولم نتأثر بالهجمات السيبرانية بمطارات أوروبا
مبيعات السيارات الكهربائية تطيح بالبنزين.. وجيب تهدد سائقها بالقتـ ل
هاتريك كين.. بايرن ميونخ يكتسح هوفنهايم برباعية في الدوري الألماني
حقيقة نزوح نصف مليون فلسطيني من مدينة غزة
هل أرسل الأهلي مندوباً للتعاقد مع السويسري أورس فيشر؟
عمره 2700 عام وترفض تركيا تسليمه لإسرائيل.. قصة «نقش سلوان» الأثري
تشكيل قمة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي
خسائر الشحن في السيارات الكهربائية.. الأسباب والحلول
اللجنة المشرفة تدعو الأطباء للتصويت في انتخابات التجديد النصفي
حكم قضاء الصلوات الفائتة الكثيرة.. الإفتاء تجيب بالدليل والطريقة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

مشروبات طبيعية تخفف الصداع وتعزز التركيز .. بديل آمن لمسكنات الألم

آية التيجي

يعاني ملايين الأشخاص حول العالم من الصداع والإرهاق الذهني بشكل يومي، مما يدفع الكثيرين إلى الاعتماد على مسكنات الألم التي تُصرف دون وصفة طبية. 

إلا أنه كشفت أبحاثًا حديثة، نشرها موقع Times of India، عن بدائل طبيعية فعالة تُخفف الألم وتعزز الأداء العقلي دون آثار جانبية.

وتشير الدراسات، إلى أن بعض المشروبات اليومية مثل القهوة والشاي الأخضر تحتوي على مزيج فريد من الكافيين وإل-ثيانين، وهما مركبان يعملان معًا بشكل متوازن لتقليل الصداع وتحسين التركيز.

وأفادت الدراسة، أن الكافيين يُعد منبهًا قويًا يزيد من اليقظة ورد الفعل ويحسن الأداء الذهني، بينما يعمل إل-ثيانين، وهو حمض أميني طبيعي موجود في أوراق الشاي، على تعزيز الاسترخاء دون التأثير على دورات النوم الطبيعية.

وتابع الباحثون، أنه يمكن للجمع بينهما، أن يعزز النتائج، حيث أن الكافيين يعط دفعة من الطاقة، بينما يقلل إل-ثيانين من تغيرات الأوعية الدموية والتوتر المصاحب غالبًا للصداع.

وأفادت نتائج الدراسة، أن الكافيين وإل-ثيانين يعطي توازن مثالي بين التركيز والهدوء، ما يجعله خيارًا فعالًا للطلاب، الموظفين، أو أي شخص يخوض أنشطة ذهنية مُكثفة.

أدلة علمية تدعم فعالية المشروبات الطبيعية

وأظهرت تجارب سريرية ط، أن المشاركين الذين تناولوا مزيج الكافيين مع إل-ثيانين سجلوا انخفاضًا واضحًا في درجات الصداع والإرهاق مقارنة بمن تناولوا الكافيين فقط أو الأدوية الوهمية

وهذه النتائج تُشير إلى أن هذا المزيج لا يُخفف الألم فحسب، بل يُحسن المزاج والانتباه على المدى الطويل.

الجرعة المثالية للحصول على أفضل النتائج

ويوصي الباحثون بتناول جرعات معتدلة من الكافيين (50–150 ملجم) مع إل-ثيانين (50–250 ملجم)، وهي كميات تتوفر طبيعيًا في كوب أو كوبين من القهوة أو الشاي الأخضر. كما تتوفر مكملات غذائية تحتوي على هذا المزيج لمن يرغبون في بديل أكثر تركيزًا.

واختتمت الدراسة، بأن الجمع بين الكافيين وإل-ثيانين يُمثل بديلاً طبيعيًا وآمنًا لـ مسكنات الألم التقليدية، حيث يخفف الصداع ويقلل الإرهاق الذهني، وفي الوقت نفسه يعزز التركيز والأداء الإدراكي.

وبإدخال هذه المشروبات إلى روتينك اليومي، يمكن أن تحافظ على صفاء ذهنك وتجنب الآثار الجانبية المزعجة للكافيين وحده.

الصداع الإرهاق الذهني مسكنات الألم المشروبات الطبيعية الكافيين إل ثيانين التركيز الأداء الإدراكي

المتوفي

مصرع طالب جامعي في حادث تصادم بشبين القناطر

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت 20-9-2025

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

حسين الجوهري

قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات

العام الدراسي الجديد

قرارات تطبق لأول مرة بجميع المدارس في العام الدراسي الجديد .. تفاصيل

الملك عبدالله وبجواره فيصل بن الحسين

فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

الديون

الافتاء توضح أمورا تسبب قلة البركة فى المال وكثرة الديون

الطفل ياسين

محاكمة المتهم في قضية الطفل ياسين.. تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود

لقاء وزير الدفاع

الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك

يمنى شري

عانت في الشهور الأخيرة.. سر وفاة إعلامية لبنانية شهيرة

البصل

موجودة في مطبخك.. ثمرة مذكورة في القرآن تقى من السرطان وأمراض القلب

قصه مأساويه

مأساة فى الدقهلية.. أب ينهى حياة أبنائه الثلاثة ويطعن زوجته

