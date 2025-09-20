مخاطر البرتقال الأخضر.. أضرار صحية لتناوله قبل النضج الكامل

يُعتبر البرتقال من أكثر الفواكه انتشارًا حول العالم لما له من فوائد صحية عديدة، لكن هل تعلم أن تناول البرتقال الأخضر قبل اكتمال نضجه قد يسبب مشاكل صحية غير متوقعة.

أضرار البرتقال الأخضر على الصحة

ويختلف تكوين البرتقال غير الناضج عن البرتقال الناضج، حيث يحتوي على نسبة أعلى من الأحماض والألياف الصعبة الهضم، مما يجعله خيارًا غير آمن عند الإفراط في تناوله، وفقا لما نشر في موقع Medical News Today، ومن أبرز اضراره:

ـ زيادة حموضة المعدة:

يحتوي البرتقال الأخضر على مستويات مرتفعة من الأحماض، ما قد يؤدي إلى تهيج المعدة، وزيادة الإحساس بالحموضة أو الارتجاع المعدي المريئي.

ـ مشاكل في الهضم:

الألياف غير القابلة للهضم الموجودة بتركيز أكبر في البرتقال قبل النضج قد تسبب انتفاخات وغازات، خاصةً لدى الأشخاص أصحاب المعدة الحساسة.

ـ تأثير على مينا الأسنان:

الحموضة العالية للبرتقال الأخضر قد تضعف مينا الأسنان مع الوقت، مما يزيد من احتمالية الإصابة بحساسية الأسنان والتسوس.

ـ تداخل مع بعض الأدوية:

بعض الأبحاث تشير إلى أن تناول الحمضيات غير الناضجة، ومنها البرتقال الأخضر، قد يؤثر على امتصاص أو فعالية بعض الأدوية مثل أدوية ضغط الدم والكوليسترول.

ـ طعم لاذع غير مستحب:

بجانب الأضرار الصحية المحتملة، يتميز البرتقال الأخضر بطعم مر ولاذع قد يسبب فقدان الشهية واضطرابات في التذوق لدى بعض الأشخاص.

وعلى الرغم من فوائد البرتقال الناضج، إلا أن تناول البرتقال الأخضر قد يحمل عدة مخاطر صحية مثل زيادة الحموضة، إضعاف الأسنان، والتأثير على الأدوية.

لذا يُفضل الانتظار حتى اكتمال نضج البرتقال للاستفادة من قيمته الغذائية دون التعرض لمشاكل صحية.