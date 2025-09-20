محاكمة المتهم في قضية الطفل ياسين.. تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود

شهد محيط محكمة جنايات إيتاي البارود الابتدائية بمحافظة البحيرة، صباح اليوم السبت، الموافق 20 سبتمبر 2025، تشديدات أمنية مكثفة، وذلك تزامنًا مع انعقاد جلسة محاكمة المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية الطفل ياسين"، تلميذ مدرسة خاصة بدمنهور.

وانتشر عدد كبير من قوات الشرطة حول المحكمة وداخلها لتأمين الجلسة، وجرى الدفع بتشكيلات أمنية، مع فرض كردون أمني على بوابات المحكمة ومحيطها لمنع أي تزاحم وضمان سير الجلسة في أجواء هادئة.

وتعقد الجلسة اليوم لاستكمال نظر محاكمة المتهم ص. ك ، 79 عامًا، ، والمتهم بهتك عرض الطفل ياسين، داخل المدرسة، وسط متابعة دقيقة من النيابة العامة والدفاع.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار الحرص على تأمين جميع أطراف القضية، وضمان انتظام سير الجلسة دون أي معوقات، خاصة مع الاهتمام الكبير الذي تحظى به القضية من جانب الرأي العام.