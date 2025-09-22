باريس سان جيرمان يتوج بجائزة أفضل فريق رجال في العالم 2025

أعلنت مجلة فرانس فوتبول، عن فوز نادي باريس سان جيرمان بجائزة “أفضل فريق رجال في العالم لعام 2025”، مساء اليوم الإثنين، خلال الحفل السنوي في العاصمة الفرنسية باريس؛ لتوزيع جوائز "الأفضل".

منافسة شرسة بين 5 أندية

دخل في سباق هذه الجائزة 5 أندية كبرى، هي:

باريس سان جيرمان (فرنسا).

ليفربول (إنجلترا).

برشلونة (إسبانيا).

تشيلسي (إنجلترا).

بوتافوجو (البرازيل).

وتمكن العملاق الباريسي من حسم اللقب؛ بفضل موسمه التاريخي تحت قيادة المدرب لويس إنريكي.

موسم استثنائي لباريس سان جيرمان

حقق سان جيرمان خلال الموسم الماضي خماسية ذهبية تضمنت:

الدوري الفرنسي.

كأس فرنسا.

كأس الأبطال الفرنسي.

دوري أبطال أوروبا.

السوبر الأوروبي.

تصريحات ناصر الخليفي

عقب استلام الجائزة، قال رئيس النادي ناصر الخليفي: “يشرفني أن أكون هنا أمام أساطير ومدربين ومقدمين رائعين، هذه الجائزة تعني الكثير للنادي، وهي ما سعى إليه الفريق دائمًا”.

وأضاف: “أشكر جميع اللاعبين الذين لم يتمكنوا من الحضور، وشكر خاص لماركينيوس، وللمدرب واللاعبين السابقين. هذه الجائزة تُمثل لهم جميعًا شيئًا كبيرًا”.

واستطرد: “كرة القدم ليست مهمة سهلة، النجاح يحتاج إلى جهد وعمل جاد، لدينا أكاديمية رائعة، وفريق عمل متميز، واستراتيجية طويلة المدى، دوري أبطال أوروبا مسألة تفاصيل دقيقة، ومع مدربنا الحالي تمكنا من تحقيق نتائج جماعية رائعة".