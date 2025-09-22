قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي من نيويورك: إما أن نؤسس لسلامٍ عادل ودائم أو نترك المنطقة رهينة للصراعات والعنف
مدبولي من أمريكا: لا استقرار في الشرق الأوسط بدون إقامة دولة فلسطين
مدبولي: لا استقرار في الشرق الأوسط بدون حل عادل يلبي طموح الفلسطينيين
مدبولي بمؤتمر حل الدولتين: لا استقرار في الشرق الأوسط بدون حل عادل وشامل يضمن حق الشعب الفلسطيني في قيام دولته
أمام الأمم المتحدة.. كندا تعترف رسميا بدولة فلسطين
مدبولي من أمريكا: مصر ترفض بصورة حاسمة أي محاولات لتهجير الفلسطينيين
مصدر أمني ينفي تعرض أحد قيادات الإخوان الإرهابية لانتهاكات داخل مركز إصلاح وتأهيل
وزارة الخارجية الفلسطينية ترحب باعتراف فرنسا بدولة فلسطين
رئيس الوزراء : حل الدولتين ليس مجرد خيار سياسي بل ضرورة أمنية
مدبولي: نقولها بمنتهى الصراحة إن حل الدولتين ضرورة أمنية
مدبولي في الأمم المتحدة: ندين العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية وصولا لقطر الشقيقة
مدبولي: الأمن لن يتحقق لإسرائيل عبر القوة العسكرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

باريس سان جيرمان يتوج بجائزة أفضل فريق رجال في العالم 2025

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
حمزة شعيب

أعلنت مجلة فرانس فوتبول، عن فوز نادي باريس سان جيرمان بجائزة “أفضل فريق رجال في العالم لعام 2025”، مساء اليوم الإثنين، خلال الحفل السنوي في العاصمة الفرنسية باريس؛ لتوزيع جوائز "الأفضل".

منافسة شرسة بين 5 أندية

دخل في سباق هذه الجائزة 5 أندية كبرى، هي:

باريس سان جيرمان (فرنسا).

ليفربول (إنجلترا).

برشلونة (إسبانيا).

تشيلسي (إنجلترا).

بوتافوجو (البرازيل).

وتمكن العملاق الباريسي من حسم اللقب؛ بفضل موسمه التاريخي تحت قيادة المدرب لويس إنريكي.

موسم استثنائي لباريس سان جيرمان

حقق سان جيرمان خلال الموسم الماضي خماسية ذهبية تضمنت:

الدوري الفرنسي.

كأس فرنسا.

كأس الأبطال الفرنسي.

دوري أبطال أوروبا.

السوبر الأوروبي.

تصريحات ناصر الخليفي

عقب استلام الجائزة، قال رئيس النادي ناصر الخليفي: “يشرفني أن أكون هنا أمام أساطير ومدربين ومقدمين رائعين، هذه الجائزة تعني الكثير للنادي، وهي ما سعى إليه الفريق دائمًا”.

وأضاف: “أشكر جميع اللاعبين الذين لم يتمكنوا من الحضور، وشكر خاص لماركينيوس، وللمدرب واللاعبين السابقين. هذه الجائزة تُمثل لهم جميعًا شيئًا كبيرًا”. 

واستطرد: “كرة القدم ليست مهمة سهلة، النجاح يحتاج إلى جهد وعمل جاد، لدينا أكاديمية رائعة، وفريق عمل متميز، واستراتيجية طويلة المدى، دوري أبطال أوروبا مسألة تفاصيل دقيقة، ومع مدربنا الحالي تمكنا من تحقيق نتائج جماعية رائعة".

باريس سان جيرمان أفضل نادي في العالم ناصر الخليفي الكرة الذهبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عصام الحضري

كلب الكابتن نهش مهندسة.. عصام الحضري وزوجته في محضر رسمي بالعلمين

محمد صلاح

غياب محمد صلاح عن حفل الكرة الذهبية 2025

التقديم متاح حتى منتصف ديسمبر.. العدد المسموح إضافته على بطاقة التموين 2025

التقديم متاح حتى منتصف ديسمبر.. العدد المسموح إضافته على بطاقة التموين 2025

هدير عبد الرازق

الحبس سنة للبلوجر هدير عبد الرازق بتهمة دهس شخص بالعمرانية

مسلم ويارا تامر

مسلم يعلن انفصاله عن زوجته يارا تامر .. تعرف على السبب

شجاعة طفل غزة الذي حمل شقيقه

مصر تنتصر للبراءة.. رحلة إنقاذ طفل غزة الذي حمل شقيقه للنزوح وأبكي العالم| فيديو وصور

ترامب

على رأسهم مصر.. ترامب يجتمع بقادة 8 دول عربية وإسلامية في واشنطن

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة

ترشيحاتنا

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

بالصور

أكتر مشكلة بتيجي للكل .. اعرف أسباب الحموضة وأهم علاماتها

الحموضة
الحموضة
الحموضة

بي واي دي سونجL ‎‏ الكهربائية موديل 2025.. بهذا السعر ‏

بي واي دي سونجL ‎‏ الكهربائية
بي واي دي سونجL ‎‏ الكهربائية
بي واي دي سونجL ‎‏ الكهربائية

أفضل النصائح لصيانة السيارات الكهربائية

سيارات الكهربائية
سيارات الكهربائية
سيارات الكهربائية

لجنة من "صحة الشرقية" تتابع أعمال تركيب جهاز قسطرة القلب بمستشفى فاقوس

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

إصابة مسلم بجلطة

وعكة صحية مفاجئة.. مسلم يكشف عن إصابته بجلطة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

المزيد