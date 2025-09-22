قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يستضيف اجتماعاً وزارياً حول التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة ببعثة مصر لدى الأمم المتحدة
أنالينا بيربوك: الجمعية العامة للأمم المتحدة توصي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة فورا
الأمم المتحدة: العالم خذل الطفلة الفلسطينية هند رجب
رئيس شعبة الذهب: ارتفاع تاريخي بـ60 دولارا في الأوقية.. والسوق يترقب
جوتيرش: إقامة دولة فلسطينية مستقلة ليست مكافأة بل حق مشروع
اتحاد الكرة يطالب الزمالك بإثبات صحة موقفه في إعلانات زيزو
جوتيريش: لا شيء يبرر العقاب الجماعي لإسرائيل ضد الشعب الفلسطيني
عقب اعترافه بدولة فلسطين| ماكرون: القانون يجب أن يسود دوما على القوة
جوتيريش: أشعر بخيبة أمل لحرمان الوفد الفلسطيني من الحضور للأمم المتحدة
ماكرون: الدولة الفلسطينية يجب أن تكون منزوعة السلاح
مايعرفوش إنهم تريند.. عضو اللجنة المصرية لإغاثة غزة يكشف كواليس العثور على طفلي الرشيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

تنبيه للنساء والرجال .. اختفاء هذا العنصر من غذائك يهدد الخصوبة

الحمل
الحمل
اسماء محمد

يعد السيلينيوم من المواد التي تمتلك تاثير قوي على الجسم خاصة بالنسبة للنساء ولكن لا يعرف الكثير من الاشخاص أهمية هذا المعدن فيما يتعلق بمشكلات الخصوبة والانجاب.

و وفقا لما ذكره موقع tuasaude نكشف لكم تأثير  السيلينيوم على الحمل.

السيلينيوم

فوائد السيلينيوم للنساء 


السيلينيوم هو معدن مهم آخر لنمو بصيلات الشعر الصحية، مما يمكن أن يزيد من الخصوبة وفرص الحمل.

ويعد تناول السيلينيوم أيضًا مهمًا أثناء الحمل لمنع حدوث مضاعفات خطيرة على الجنين مثل تلف الجهاز العصبي للجنين أو الإجهاض.

فوائد السيلينيوم للرجال 

وبفضل خصائصه المضادة للأكسدة، يُعدّ السيلينيوم ضروريًا أيضًا لخصوبة الرجال، إذ يمنع تلف الجذور الحرة في الخصيتين والحيوانات المنوية كما يُساعد على تحسين تركيز الحيوانات المنوية وجودتها وحركتها.

السيلينيوم

كيفية الاستخدام

يُمكن تناول السيلينيوم كمكملات غذائية أو الحصول عليه من خلال أطعمة مثل لحم البقر، والدجاج، والأسماك، والمكسرات البرازيلية، والبيض، وبذور دوار الشمس وغيرها الكثير.
 

السيلينيوم فوائد السيلينيوم الجنين الاجهاض الخصوبة الحمل فوائد السيلينيوم للرجال فوائد السيلينيوم للنساء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عصام الحضري

كلب الكابتن نهش مهندسة.. عصام الحضري وزوجته في محضر رسمي بالعلمين

محمد صلاح

غياب محمد صلاح عن حفل الكرة الذهبية 2025

هدير عبد الرازق

الحبس سنة للبلوجر هدير عبد الرازق بتهمة دهس شخص بالعمرانية

مسلم ويارا تامر

مسلم يعلن انفصاله عن زوجته يارا تامر .. تعرف على السبب

شجاعة طفل غزة الذي حمل شقيقه

مصر تنتصر للبراءة.. رحلة إنقاذ طفل غزة الذي حمل شقيقه للنزوح وأبكي العالم| فيديو وصور

ترامب

على رأسهم مصر.. ترامب يجتمع بقادة 8 دول عربية وإسلامية في واشنطن

المتهمون

القبض على رجل و3 سيدات يمارسون الرزيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية

غزة

اللجنة المصرية للإغاثة تتوصل لطفلي طريق الرشيد بغزة.. الأم تروي القصة وتوجه الشكر للرئيس السيسي

ترشيحاتنا

سعر الدولار

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الأثنين

الإسكان

نائب وزير الإسكان يُتابع موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمنيا

مصر

ميشيل الجمل: مصر تعود للدور الريادي في قارة أفريقيا

بالصور

المسقعة المصرية..سر النكهة الغنية في طبق شهي من المطبخ التقليدي

طريقة عمل المسقعة
طريقة عمل المسقعة
طريقة عمل المسقعة

بين السريع والذوّاق.. أنواع الشخصيات حسب أسلوبهم في الأكل

أنواع الشخصيات حسب أسلوبهم في الأكل
أنواع الشخصيات حسب أسلوبهم في الأكل
أنواع الشخصيات حسب أسلوبهم في الأكل

طريقة عمل أرز بالدجاج بالوصفة الخليجية

ارز بالدجاج
ارز بالدجاج
ارز بالدجاج

كيف تحافظين على نفسية طفلك الأول عند قدوم المولود الثاني؟

كيف تحافظين على نفسية طفلك الأول عند قدوم المولود الثاني؟
كيف تحافظين على نفسية طفلك الأول عند قدوم المولود الثاني؟
كيف تحافظين على نفسية طفلك الأول عند قدوم المولود الثاني؟

فيديو

إصابة مسلم بجلطة

وعكة صحية مفاجئة.. مسلم يكشف عن إصابته بجلطة

المتهمين

عطلا حركة المرور فى موكب زفاف.. القبض على قائدى سيارتين بمدينة نصر

المتهم

غير ملتزم بالتعريفة.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالشرقية

المتهم

القبض على قائد دراجة نارية تعقب فتاة وتحرش بها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

المزيد