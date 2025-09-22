تنبيه للنساء والرجال .. اختفاء هذا العنصر من غذائك يهدد الخصوبة

يعد السيلينيوم من المواد التي تمتلك تاثير قوي على الجسم خاصة بالنسبة للنساء ولكن لا يعرف الكثير من الاشخاص أهمية هذا المعدن فيما يتعلق بمشكلات الخصوبة والانجاب.

و وفقا لما ذكره موقع tuasaude نكشف لكم تأثير السيلينيوم على الحمل.

فوائد السيلينيوم للنساء



السيلينيوم هو معدن مهم آخر لنمو بصيلات الشعر الصحية، مما يمكن أن يزيد من الخصوبة وفرص الحمل.

ويعد تناول السيلينيوم أيضًا مهمًا أثناء الحمل لمنع حدوث مضاعفات خطيرة على الجنين مثل تلف الجهاز العصبي للجنين أو الإجهاض.

فوائد السيلينيوم للرجال

وبفضل خصائصه المضادة للأكسدة، يُعدّ السيلينيوم ضروريًا أيضًا لخصوبة الرجال، إذ يمنع تلف الجذور الحرة في الخصيتين والحيوانات المنوية كما يُساعد على تحسين تركيز الحيوانات المنوية وجودتها وحركتها.

كيفية الاستخدام

يُمكن تناول السيلينيوم كمكملات غذائية أو الحصول عليه من خلال أطعمة مثل لحم البقر، والدجاج، والأسماك، والمكسرات البرازيلية، والبيض، وبذور دوار الشمس وغيرها الكثير.

