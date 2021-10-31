لتجنب إجراء متسرع.. اتفاق بين بايدن وأردوغان على إنشاء آلية لتحسين العلاقات

توترت العلاقات التركية الأمريكية بسبب قضايا تتراوح بين قرار أنقرة شراء نظام دفاع جوي روسي الصنع، إلى الاحتجاز المطول لناشط حقوقي تركي مؤخرا.

وقال مسؤول أمريكي للصحفيين إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سينقل إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حاجة بلده إلى تجنب إجراء متسرع يمكن أن يلحق المزيد من الضرر بالعلاقات.

وأفادت وسائل الاعلام التركية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتفقا على إنشاء آلية لتعزيز وتحسين العلاقات الثنائية بين حلفاء الناتو.

وأجرى القادة محادثات اليوم الأحد، على هامش قمة مجموعة العشرين في روما ، حيث قيل إنهم ناقشوا مجموعة من القضايا ، بما في ذلك التجارة وتغير المناخ والشراكة الاستراتيجية بين البلدين وداخل الناتو.

استمر الاجتماع لمدة ساعة وعشر دقائق، بحضور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو.

وأصدر البيت الأبيض ملخصًا موجزًا ​​للمحادثة، أشار فيه إلى أن 'الرئيس بايدن أكد رغبته في الحفاظ على علاقات بناءة ، وتوسيع مجالات التعاون ، وإدارة خلافاتنا بشكل فعال'.

وأعرب بايدن عن تقديره لمساهمات تركيا لما يقرب من عقدين من الزمن في مهمة الناتو في أفغانستان.

وناقش القادة العملية السياسية في سوريا، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الأفغان المحتاجين، والانتخابات في ليبيا، والوضع في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​، والجهود الدبلوماسية في جنوب القوقاز.

وشاركت تركيا في جميع النزاعات المذكورة أعلاه، وانضمت إلى الولايات المتحدة ودول الناتو الأخرى في حرب 19 + واحتلال أفغانستان ، واحتلال مناطق في شمال سوريا، وتقديم الدعم الدبلوماسي والعسكري للحكومة التي تتخذ من طرابلس مقراً لها خلال الحرب الأهلية الليبية.، والدخول في خلاف دبلوماسي مع اليونان ينطوي على استخدام السفن الحربية والطائرات العسكرية في البحر المتوسط​​، وتقديم الدعم العسكري لأذربيجان في حرب العام الماضي في ناجورنو كاراباخ بين باكو والميليشيات الأرمينية في المنطقة الانفصالية.

وأشارت قراءات البيت الأبيض إلى أن بايدن "أكد من جديد" شراكة واشنطن الدفاعية مع أنقرة، و "أهمية تركيا كحليف في الناتو"، لكنه أعرب أيضًا عن "مخاوف الولايات المتحدة بشأن امتلاك تركيا لنظام الصواريخ الروسي إس -400"

و شدد على أهمية المؤسسات الديمقراطية القوية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون من أجل السلام والازدهار .

وقال مسؤول تركي لم يذكر اسمه إن المحادثات بين أردوغان وبايدن جرت في جو "إيجابي للغاية".

العلاقات المتوترة

ويأتي اجتماع اليوم الأحد، بعد أن تجنب البلدان بفارق ضئيل إثارة أزمة جديدة في العلاقات بعد أن هدد أردوغان بطرد عشرة دبلوماسيين أجانب - بمن فيهم السفير الأمريكي، بعد أن طالبوا بالإفراج عن رجل الأعمال والناشط التركي عثمان كافالا، الذي كان قيد الاعتقال.

ويواجه المحاكمة معظم السنوات الأربع الماضية بتهمة إثارة الاضطرابات والمتعلقة بمحاولة الانقلاب التركية عام 2016.

وأعلن أردوغان عن أن الخلاف حول السفراء "تم حله" بعد أن تعهدت سفارات الدول المتضررة بعدم التدخل في إجراءات النظام القانوني التركي.

وقال مسؤول أمريكي لم يذكر اسمه للصحفيين إن بايدن سيحذر نظيره التركي في اجتماعهم يوم الأحد من اتخاذ أي خطوات أخرى مثل تلك المتعلقة بحادثة كافالا التي قد تضر بالعلاقات بين الحلفاء.