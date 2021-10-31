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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الإسكندرية للفيلم القصير يعلن أسماء لجنة مشاهدة أفلامه

مهرجان الإسكندرية
مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

يواصل مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في تلقي طلبات المشاركة لدورة 2022، بعد أن قررت إدارته تمديد فتح الباب لصناع السينما من حول العالم، حيث تلقى المهرجان حتى الان ما يقرب من 600 فيلم من أكثر من 60 دولة.
 

وتتشكل لجان مشاهدة المهرجان من الناقد دانيال تانيليان والناقد محمد كسبر والسينمائية بلاجية عادل، لاختيار أفلام المسابقة الدولية، وكل من الناقدة نرمين جودة، المخرجة إصرار الشريف، الناقد محمد احمد، والمخرجة ولاء شعبان لاختيار مسابقتي أفلام الطلبة والأفلام العربية.

وتأتي التعديلات الخاصة باختيار لجنة المشاهدة بعد توجه المهرجان إلى الدولية وإضافة بعض التغييرات على مسابقاته، والتي تتكون من
المسابقة الدولية، وتنقسم إلى فروع الأفلام الروائية والوثائقية والتحريك
المسابقة العربية، وتنقسم إلى فرعي الأفلام الروائية والوثائقية
مسابقة أفلام الطلبة (للمصريين)

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المهرجان المتخصص بالأفلام القصيرة يشهد سنويا حضورا جماهيريا كبيرا، منطلقا من كونه نقطة التقاء لمختلف المواهب العربية لتبادل الثقافة السينمائية بين محبي الأفلام وصناعها.

وتتكون إدارة المهرجان من محمد محمود رئيسا، موني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام بمدينة الإسكندرية تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن المهرجان، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية.

وزارة الثقافة محمد محمود مهرجان الاسكندرية للفيلم القصير الاسكندرية للفيلم القصير الاسكندرية الثقافة السينمائية

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