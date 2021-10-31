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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميًا.. عمومية الإسماعيلي توافق على ميزانية النادي

صدى البلد

وافق أعضاء الجمعية العمومية للنادى الإسماعيلي بأغلب الأصوات على ميزانية النادى، في الانتخابات التى تم التصويت عليها صباح اليوم وحتى الخامسة من مساء اليوم.

اشتعل الصراع بين نصر أبو الحسن ويحيي الكومي علي الفوز بمنصب رئيس النادي الإسماعيلي في الانتخابات الجارية اليوم .

وتشير المؤشرات أن هناك صراعا كبيرا بين أبو الحسن والكومي للظفر بمنصب الرئيس في ظل التقارب الكبير بينهما في الأصوات حتي الآن.


وبدأت اللجنة المشرفة علي انتخابات نادي الإسماعيلي في فتح الصناديق لفرز الأصوات وإعلان النتيجة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأغلقت أبواب التصويت في إنتخابات مجلس إدارة نادي الإسماعيلي .

وحرص أعضاء الجمعية العمومية للإسماعيلى منذ التاسعة صباحا على التوافد بشكل كبير بمقر النادى “حديقة رضا” من أجل الإدلاء بصوتهم لانتخاب مجلس إدارة جديد.

وانتهت مدة مجلس الإدارة الحالى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان ، بعد توليه قيادة الأمور لمدة أربع سنوات.

وحرصت مديرية الشباب والرياضة بالتنسيق مع مسئولى النادى على وضع لوحات استرشادية لتسهيل المهمة على الأعضاء لانتخاب مجلس إدارة جديد.

ويتنافس 27 مرشحا على 8 مقاعد في انتخابات النادي، بواقع رئيس ونائب، وأمين صندوق وثلاث أعضاء فوق السن واثنين تحت السن، والمرشحون هم: على مقعد الرئيس يتنافس الرباعي، الدكتور هشام العناني، المهندس يحيى الكومي، المهندس نصر أبوالحسن، اللواء علي غيط.

وعلى مقعد النائب يتنافس أربعة مرشحون هم: سليمان أبو عريضة، خالد زين، محسن عبد المسيح، عماد الدين عبد الواحد، وعلى مقعد أمين الصندوق يتنافس الثنائي، مصطفى شلة وحاتم حجازي.

فيما يتنافس على ثلاث مقاعد لفوق السن كل من عاطف زايد، عمرو زكي، مدحت الحوفي، هشام درويش، حمد عيد، محمد طلحة، محمد أسامة أبو العلا، خالد الطيب، محمد سند، مدحت سعيد، طاهر سليم، وليد شعيب، كمال حمودة، أحمد عبد السميع، أما تحت السن فيتنافس كل من، نانسي القاضي، حسام أبو وديع، محمد مجدي الجندي.

الجمعيه العموميه الاسماعيلي ميزانية النادى الانتخابات التصويت

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