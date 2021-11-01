رجل يعثر علي 250 ألف جنيه ويعيد المبلغ لصاحبه..تفاصيل

كشف سيد فرج عن كيفية عثوره علي مبلغ مالي قيمته 250 ألف جنيه ومن ثم إعادته إلي صاحبه قائلا " أنا من سكان العاشر من رمضان واعمل هناك ".

وأضاف فرج خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناه " الحدث اليوم " ، إنني كنت أسير في الطريق وبعدها وجدت شنطة متواجد فيها عيش وقمت بحمل هذه الحقيبة حتي لا يقوم احد بالدهس علي العيش وبعدها ذهب إلي المنزل ووجدت اسفل العيش مبلغ مالي .

وأوضح فرج ، أنه قام بالاشتراك في جميع جروبات العاشر من اجل العثور علي صاحب هذه الأموال وبعدها وجدت صاحبها وقمت بإعادة المبلغ له .