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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: احتفاليات يوم المدن العالمي وطريق الكباش تبرز مقومات الأقصر السياحية والأثرية

النائب أحمد الطيبي
النائب أحمد الطيبي وكيل لجنة السياحة

قال النائب أحمد الطيبي وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب، أن الأقصر من المدن التي لها سمعة عالمية جيدة، موضحا أن استضافتها احتفالية يوم المدن العالمي ، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت عنوان تكيف وتعزيز قدرات المدن لمقاومة التغيرات المناخية.


وأشار وكيل لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن احتفالية يوم المدن تهدف بشكل أساسي إلى تحفيز استدامة ومُرونة المدن، من خلال التوسع بالبناء الأخضر، والمساحات الخضراء المفتوحة، وهو ما نتوسع في العمل به أملا في مستقبل أفضل للجميع.


وأوضح النائب أحمد الطيبي أن مدينة الاقصر لها السبق دائما في استضافة المناسبات والاحتفاليات العالمية، موضحا ان من يقوم بزيارتها يكون لديه الرغبة في العودة إليها مرة أخرى.


وأشاد النائب أحمد الطيبي باستعدادات الحكومة لاإحتفالية طريق الكباش، أيضا  والتي تعتبر واحدة من الاحتفالات التي لها تأثير بشكل كبير على السياحة المصرية خلال الفترة المقبلة، فضلا عن أن هذه الفاعلية سيكون لها دور كبير في الترويج لمحافظة الأقصر، وإبراز مقوماتها السياحية والأثرية.


وألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأحد، كلمة في الاحتفال بيوم المدن العالمي في مدينة الأقصر، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت عنوان (تكيف وتعزيز قدرات المدن لمقاومة التغيرات المناخية)، بحضور عدد من مسؤولي منظمة الأمم المتحدة وبرنامج المستوطنات البشرية UN-HABITAT وكبار الشخصيات الدولية وشركاء التنمية، كما حضر عدد من الوزراء والمحافظين من مصر ومختلف دول العالم، وسفراء الدول الأجنبية لدى القاهرة.


واستهل رئيس الوزراء كلمته، بالترحيب بميمونة محمد شريف، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، كما رحب بالوزراء، والمحافظين، والسفراء الأجانب، وعمداء المدن من كل أنحاء العالم، في مدينة الأقصر، مدينة الحضارة والتاريخ، وبين رحاب آثارها ومعابدها؛ لنشهد معاً كيف حافظت مصر، عبر الأجيال، على هذا التراث العالمي؛ رصيداً للإنسانية وشاهداً على تطورها.

مصر مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء لجنة السياحة والطيران الطيران المدني وكيل لجنة السياحة

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