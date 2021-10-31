تلميذ في 5 ابتدائي يسأل وزير التعليم: ينفع أبقى زيك؟. وطارق شوقي يرد

فوجئ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بتلميذ في الصف الخامس الابتدائي يدعى سعيد احمد زكي من مدرسة الريانة وهي احدى المدارس المجتمعية في الاقصر يسأله "هو انا ممكن اكون وزير زي حضرتك" ؟

ومن جانبه رد وزير التربية والتعليم قائلا : "انت من دلوقتي بتفكر في الحكاية دي " ؟ .. اهم حاجة حاول تعرف انت بتحب ايه واتعلم اكتر حاجة عن اللي بتحبه وان شاء الله هاتحقق اللي نفسك فيه اوعى تيأس بس اعمل حاجة بتحبها.

وأجرى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، زيارة افتراضية هي الأولى من نوعها لثمانية مدارس مجتمعية في محافظات مختلفة.

وقام وزير التربية والتعليم بإجراء محادثة مع الطلاب لمناقشة مقترحاتهم والإجابة على أسئلتهم.

وتم تنظيم هذه الزيارة الافتراضية من قبل برنامج الأغذية العالميWFP، من خلال الشاشات التفاعلية.

في هذا الاطار أعربت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن شكرها وتقديرها لجميع الشركاء الذين ساهموا معها في دعم المدارس المجتمعية في مصر.



وسبق أن أكدت وزارة التربية والتعليم أن المدارس المجتمعية هي فرصة لكل طالب متسرب من التعليم في مصر.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن عدد المدارس المجتمعية في مصر وصل الآن إلى حوالي 5000 مدرسة على مستوى الجمهورية

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، إن التعليم حق لكل مواطن مصري ، والدولة مهتمة بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص للجميع ، مشيرا إلى أن الطالب في المدارس المجتمعية مثله مثل اي طالب في المدارس العامة يحق له الاستفادة من الخدمات التعليمية المتكاملة

وأضاف وزير التربية والتعليم ، أن طاقم التدريس في مدارس التعليم المجتمعي يتعدى الـ 10 آلاف معلمة من سيدات مصر بالإضافة لمئات الموجهين جميعهم تم تدريبهم وإعدادهم لتأهيل طلاب المدارس المجتمعية لإستكمال المسيرة التعليمية

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن استخدام التكنولوجيا في التعليم سيساعد على تحقيق اهداف مصر التعليمية بشكل أسرع ، مؤكدا أن برنامد الاغذية العالمي يدعم التحول التكنولوجي في المدارس المجتمعية ، حيث تم توفير اجهزة تكنولوجية في عدد كبير من المدارس 2000 مدرسة مجتمعية ، منها شاشات تفاعلية ذكية