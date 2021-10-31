قرار عاجل من وزير التعليم لتفعيل الأنشطة المجتمعية في المدارس

تلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مناشدات تطالب بإنشاء ملاعب وتفعيل حصص الألعاب والموسيقى والأنشطة المجتمعية في المدارس وفتح مجالات لاكتشاف المواهب.

من جانبه قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية التعليم، إن هذا طلب جميل جدا، ولذا سوف تسعى وزارة التربية والتعليم لعمل توأمة بين المدارس النظامية والمدارس المجتمعية ومراكز الشباب لتحقيق هذا الطلب.

وأجرى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، زيارة افتراضية هي الأولى من نوعها لثمانية مدارس مجتمعية في محافظات مختلفة.

وأجرى وزير التربية والتعليم، محادثة مع الطلاب لمناقشة مقترحاتهم والإجابة على أسئلتهم.

وتم تنظيم هذه الزيارة الافتراضية من قبل برنامج الأغذية العالميWFP، من خلال الشاشات التفاعلية.

في هذا الإطار، أعربت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن شكرها وتقديرها لجميع الشركاء الذين ساهموا معها في دعم المدارس المجتمعية في مصر.



وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم أن المدارس المجتمعية هي فرصة لكل طالب متسرب من التعليم في مصر.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن عدد المدارس المجتمعية في مصر وصل الآن إلى حوالي 5000 مدرسة على مستوى الجمهورية

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن التعليم حق لكل مواطن مصري ، والدولة مهتمة بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص للجميع، مشيرا إلى أن الطالب في المدارس المجتمعية مثله مثل اي طالب في المدارس العامة يحق له الاستفادة من الخدمات التعليمية المتكاملة

وأضاف وزير التربية والتعليم ، أن طاقم التدريس في مدارس التعليم المجتمعي يتعدى الـ 10 آلاف معلمة من سيدات مصر بالإضافة لمئات الموجهين جميعهم تم تدريبهم وإعدادهم لتأهيل طلاب المدارس المجتمعية لإستكمال المسيرة التعليمية

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن استخدام التكنولوجيا في التعليم سيساعد على تحقيق اهداف مصر التعليمية بشكل أسرع، مؤكدا أن برنامد الاغذية العالمي يدعم التحول التكنولوجي في المدارس المجتمعية، حيث تم توفير اجهزة تكنولوجية في عدد كبير من المدارس 2000 مدرسة مجتمعية، منها شاشات تفاعلية ذكية