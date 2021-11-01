قبل انطلاقه غدا.. تعرف على قائمة المطربين وتفاصيل افتتاح فعاليات مهرجان الموسيقى العربية

تقام بروفات مكثفة في الأوبرا على مسرح النافورة استعدادا لحفل افتتاح فعاليات مهرجان الموسيقى العربية غدا الأثنين.

تطلق الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا فعاليات الدورة 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية غدا الأثنين، والمهداة إلى روح الراحلين الموسيقار جمال سلامة والموسيقار عبده داغر بحضور الفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر وذلك فى الثامنة مساء على مسرح النافورة الذي تم تحديثه ليتناسب مع هذا الحدث الضخم

حفل الافتتاح

تبدأ مراسم حفل الافتتاح بكلمات لكل من رئيس الأوبرا ومديرة المهرجان والمؤتمر ووزيرة الثقافة تعلن خلالها انطلاق الفعاليات وتكرم 19 شخصية ساهمت فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والعالم العربى هم الشاعر مدحت العدل(مصر)، الشاعر صلاح محمد علي(مصر)، الموسيقار محمد مصطفى(مصر)، الموسيقار هشام نزيه (مصر)، الموسيقار محمد ضياء (مصر)، المطرب عبادي الجوهر(السعودية)، المطرب مروان خوري (لبنان)، الموسيقار محمد الامين (السودان)، عازف القانون فرات قدوري (العراق)، الباحث الموسيقي الدكتور محمد المصمودي(تونس)، الباحث الموسيقي الدكتور محمد عمران(مصر)، عازف الناي الدكتور محمود كمال(مصر)، فنان الخط العربي إبراهيم أحمد إبراهيم(مصر)، فرقة سداسي شرارة(مصر)، بالاضافة إلى تكريم اسماء فنانين رحلوا هذا العام هم الدكتور جمال سلامة(مصر)، الفنان عبده داغر(مصر)، الدكتور فوزي فهمي (مصر).الموسيقار خالد الأمير(مصر)، الدكتور أشرف هيكل (مصر) .

تفاصيل الحفل

يلى ذلك الحفل الفنى الذى يحمل عنوان لمسة وفاء وتشارك خلاله الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بالعزف علي آلة الفلوت للحنى حبك واستيفظي يا أمتي من مؤلفات الموسيقار الراحل جمال سلامة بقيادة المايسترو ناير ناجي الي جانب عدد من أعماله الأخرى منها حبيبي دايما ، ولكن شئ ما يبقي - المذنبون صوليست كمان الدكتور حسن شرارة ، يا أمه العرب أداء ريهام عبد الحكيم ، لا اله الا الله أداء ياسر سليمان ومصر انتي الروح اداء احمد ابراهيم ، بالإضافة إلى مختارات من ابداعات الموسيقار الراحل عبده داغر بقيادة المايسترو هاني فرحات .

يضم الحفل فيلمين عن الراحلين الموسيقار جمال سلامة والموسيقار عبده داغر واخر تسجيليا يستعرض تاريخ المهرجان في 30 عام من اعداد استوديو المونتاج بدار الأوبرا المصرية.

ويشارك في الدورة عدد كبير من المطربين يصل عددهم لـ 95 مطربًا من 10 دول عربية، أبرزها مصر والمغرب ولبنان وسوريا والسعودية والعراق.

قائمة المطربين المشاركين بالمهرجان هذا العام

وتضم قائمة المطربين المشاركين بالمهرجان هذا العام، كلا من: "أحمد إبراهيم (مصر)، ريهام عبدالحكيم (مصر)، ياسر سليمان (مصر)، نهاد فتحي (مصر)، حسام حسني (مصر)، نيفين رجب (مصر)، عاصي الحلاني (لبنان)، زياد برجي (لبنان)، سميرة سعيد (المغرب)، مي فاروق (مصر)، عبادي الجوهر (السعودية)، نهى حافظ (مصر)، إبراهيم راشد (مصر)، رحاب عمر (مصر)، وليد حيدر (مصر)، مدحت صالح (مصر)، رضوى سعيد (مصر)، أنغام مصطفى (مصر)، محمد شوقي (مصر)، أحمد صبري (مصر)، عاطف عبدالحميد (مصر)، مازن دراز (مصر)، شروق شريف (مصر)، ياسر سعيد (مصر)، مصطفى سعد (مصر)".

وأيضا: "هبة إسماعيل (مصر)، عفاف راضي (مصر)، تامر نجاح (مصر)، حاتم زايد (مصر)، أحمد حسن (مصر)، سماح عباس (مصر)، أحمد سعد (مصر)، مروة ناجي (مصر)، أحمد العمري (مصر)، محمد عبدالحميد (مصر)، طه حسين (مصر)، أمنية سمير (مصر)، همام إبراهيم (العراق)، رحاب مطاوع (مصر)، مروان خوري (لبنان)، فرح الموجي (مصر)، أحمد عصام (مصر)، إيمان عبدالغني (مصر)، وائل جسار (لبنان)، أميرة أحمد (مصر)، طوني وديع الصافي (لبنان)، معين شريف (لبنان)، آيات فاروق (مصر)، محمد محسن (مصر)، يحيى عبدالحليم (مصر)، ريم كمال (مصر)، محمد الحلو (مصر)، فايا يونان (سوريا)، محمود عبدالحميد(مصر)، عصام محمود (مصر)، ريم حمدي (مصر)، سمية وجدي (مصر)، عبير أمين (مصر)، تامر عبدالنبي (مصر)، حنان عصام (مصر)، أحمد عفت (مصر)".

و"وعد البحري (سوريا)، علي الحجار (مصر)، كنزي (مصر)، محمد حسن (مصر)، كارمن سليمان (مصر)، هاني شاكر (مصر)، إبراهيم فاروق (مصر)، أحمد محسن (مصر)، علي المديدي (المغرب)، أيوب التجاني (المغرب)، نادية مصطفى (مصر)، صابر الرباعي (تونس)، محمد الخولي (مصر)، أجفان (مصر)، محمد رشاد (مصر)، صابرين النجيلي (مصر)، محمد عساف (فلسطين)، جنات (المغرب)، مروة حمدي (مصر)، حسناء (مصر)، مي حسن (مصر)، سعد رمضان (لبنان )، أحمد سعيد (مصر)، حنان الخولي (مصر)، مصطفى النجدي (مصر)، أشرف وليد (مصر)، أصالة (سوريا)، إسماعيل صادق (مصر)، سعيد عثمان (مصر)، محمد طارق (مصر)، أميرة أبو زيد (مصر)، سامح منير (مصر)، إيناس عز الدين(مصر)، ماجدة الرومي (لبنان)" .

كما سيشارك بالدورة 6 صوليست هم عازف الكمان الدكتور حسن شرارة (مصر)، عازف البيانو عمرو سليم (مصر)، عازف القانون فرات قدوري (العراق)، عازف القانون ماجد سرور(مصر)، الموسيقار وعازف البيانو عمر خيرت (مصر)، عازف الكمان ليث صديق (الأردن).