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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفيديو لها.. هنا الزاهد تبهر جمهورها فى أحدث ظهور | شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة هنا الزاهد متابعيها بـ فيديو لها ،  عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات «انستجرام ».

 

وحاز الفيديو على اعجاب كبير من متابعيها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى : 

قمر - ربنا يحميكى - مشاء الله

 

وشاركت هنا الزاهد في دراما رمضان 2021 بمسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، بجانب كل من الفنانة نيرمين الفقى، ومحمد رياض، وأحمد عبد الله محمود، وبيومي فؤاد.


أحدث أعمال هنا الزاهد السينمائية فيلم "الغسالة"، وشاركها البطولة الفنان أحمد حاتم، ومحمود حميدة ،بالإضافة إلى محمد سلّام، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب وجيلان علاء، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا، من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبدالحميد.

بيومي فؤاد محمد امام شيرين رضا هنا الزاهد

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