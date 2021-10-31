عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خاص لصدى البلد

دينا فؤاد تكشف حقيقة عودتها لتقديم البرامج مرة أخرى.. فيديو

دينا فؤاد
دينا فؤاد

كشفت الفنانة دينا فؤاد خلال ندوتها في موقع صدى البلد عن حقيقة عودتها لتقديم البرامج مرة أخرى.

قالت دينا فؤاد: "عملت برنامج على مدار عامين؛ اسمه حكايات مصرية كان يرصد قضايا الشارع المصري والتعرض بسلبياته وإيجابياته".

أضافت دينا فؤاد: "مفيش مكان ماروحتهوش أو سجلت فيه ، الحمدالله البرنامج كان ناجحا على مدار السنتين".

تابعت دينا فؤاد: "لما البرنامج خلص اتعرض عليَ برنامج يسعد صباحك وطلعت عملته و كان لايف  بنطلع من على النيل مع كبار المسؤولين وكبار الوزراء وكبار الفنانين والإعلاميين".

اختتمت دينا فؤاد: "كانت تجربة مهمة جدا وحصل وأنا بعمل مسلسل الدالي ، بعد كدة اتعرض علي حاجات أنا ماحستش فيها حاجة ينفع اعملها هتاخد من رصيدي ".


دينا فؤاد تتحدث عن مروجي الشائعات:


قالت دينا فؤاد :" لم أتعرض لاي هجوم او تجاوز من الجمهور وعندما  يكون هناك تجاوز ؛  هرد مش من حق حد يتجاوز في حقي ".

وعن الشائعات قالت دينا فراد: "دائما بيحصل شائعات لان مفيش ممثل بيخلص من الشائعات؛ يمكن دايما الشائعة اللي علي اني اتجوزت او اطلقت ؛  وفي الآخر مش برد يعني دي حياتي  الخاصة؛  تكون خاصة بيا أنا مش بتكلم فيها".


تكريم دينا فؤاد في صدى البلد:

حلت النجمة دينا فؤاد ضيفة على موقع صدى البلد الإخباري ؛ لتكريمها عن أعمالها الناجحة في عام 2021.

وحققت دينا فؤاد نجاحا كبيرا هذا العام حيث انتهت منذ أيام حكاية ماريونيت من ضمن حكايات مسلسل وراء كل باب ؛ واستطاعت دينا تحقيق ردود أفعال واسعة على دورها في المسلسل

كما تمكنت دينا فؤاد من تحقيق نجاحات كبيرة في رمضان الماضي وذلك خلال دور قدرية في مسلسل اللي مالوش كبير مع النجمة ياسمين عبد العزيز.

حرصت دينا فؤاد ومحمود عبد المغني  على الظهور من خلال لايف عبر تطبيق “إنستجرام”، للحديث عن نجاح حكاية "ماريونيت".

وقال محمود عبد المغني: “مبسوط إن حكاية ماريونيت عجبتكم، كل الناس اللي في المسلسل كانت عايزة تعمل حاجة .. من البداية فيه حماس .. وكان فيه روح حلوه اننا نقدم عمل قوي .. وان يبقى فيه رسالة الناس ممكن تستفيد منها .. وتراجع افكارها من خلال الخمس حلقات دول لأن المشكلة اللي بيتناولها العمل بتواجه ناس كتير جداً .. وانا ودينا فؤاد سمن على عسل اهو".


وشهدت أحداث الحلقة الخامسة والأخيرة من "حكاية ماريونيت" من مسلسل "ورا كل باب" العديد من المفاجآت، ولاقت ردود فعل واسعة عبر السوشيال ميديا.
حكاية "ماريونيت" بطولة كل من دينا فؤاد، محمود عبد المغني، ميرنا نور الدين، سلوى عثمان، إنتاج شركة سينرجي، وتأليف محمد سيد بشير، ومن إخراج أحمد صالح، وسبق وتم عرض حكايات "كدبة كبيرة" و"عائلة جيجي" و"رق الحبيب" و"قلب مفتوح" من مسلسل "ورا كل باب".

دينا فؤاد الفنانة دينا فؤاد صدى البلد لتقديم البرامج حقيقة عودتها لتقديم البرامج

موضوعات متعلقة

كنزي عمرو دياب تظهر بفستان زفاف في أحضان صديقها.. هل تزوجت؟

ينافس نجوم عالميين..أحمد مالك يعلن ترشحه لجائزة أفضل ممثل من الأكاديمية الاسترالية

بعد دفعه الغرامة.. الموسيقيين: رفع الإيقاف عن أحمد سعد وعودته للغناء

تعليق نيللي كريم بعد تكريمها بمهرجان قرطاج وظهورها برفقه زوجها

أول تعليق من أحمد سعد بعد قرار إيقافه من المهن الموسيقية ..خاص

إيقاف أحمد سعد عن الغناء بقرار من المهن الموسيقية

ميرفت أمين تطلب الطلاق بسبب الخيانة في حكايتي مع الزمان

بعد تصدرها التريند.. مونيكا بيلوتشي تكشف عن صورة لـ ابنتها.. هل تشبهها؟

ترشيحاتنا

محمد غانم: 40% زيادة في الإنتاج الزراعي بفضل الري الحديث.. فيديو

كهربا حديث السوشيال ميديا بعد اتهامه بتسريب أخبار الأهلي.. شاهد

حكم قراءة الفاتحة للميت؟ الإفتاء توضح

أخبار البرلمان.. إضافة المواليد لبطاقات التموين.. عقوبات تنتظر بائعي السجائر للأطفال

رسميا .. يحيى الكومي رئيسا لنادي الإسماعيلي

بيت العيلة| كيف كان الود والحب موجودا رغم العدد الكبير وسر اختفائه .. نوستالجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أزمة جديدة في الأهلي بسبب كهربا.. موسيماني يتعجب من تسريب معلومات عن الفريق | تفاصيل

أزعجته أثناء ممارسة الجنس فقتلها..قصة حنين مع زوج الأم بـ حلوان

قريبا في مصر.. دواء يقضي علي كورونا خلال 4 أيام.. أسعار وتفاصيل

شاهد.. الأرصاد توجه تعليمات عن كيفية تعامل المواطنين مع الرعد والبرق

مهمة جلاسجو الأولى.. تفادي وقوع كارثة مناخية مرعبة ستكون بداية لنهاية العالم

بدء بث البرامج التعليمية لطلاب رابعة ابتدائي على قناة مدرستنا .. اليوم

إيقاف أحمد سعد عن الغناء بقرار من المهن الموسيقية

رسميا .. يحيى الكومي رئيسا لنادي الإسماعيلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيت العيلة| كيف كان الود والحب موجودا رغم العدد الكبير وسر اختفائه .. نوستالجيا

التفاصيل الكاملة.. ماذا قال المتهمون بالتحرش بابنة الفنانة نشوى مصطفى عقب ضبطهم؟

على أنغام «أنشودة آمون».. كيف سيبدو الحفل الأسطوري لافتتاح طريق الكباش

انفجار شمسي يهدد الأرض وينذر بانقطاع الإنترنت.. شاهد كيف تبدو العاصفة الجيومغناطيسية|فيديو

فيديو

كذّب طليقته.. هكذا رد مصطفى فهمي على اتهامات فاتن موسى

"جلسة تصوير الجنازة".. موديل شهيرة تستعرض جسمها أمام نعش والدها .. فيديوجراف

فيديوجراف| صدمة كبيرة.. وفاة طارق وهدان نجم رفع الأثقال البارالمبي

ندمت على هذا الفيلم وحاولت الانتحار.. تصريحات مثيرة لـ جومانا مراد

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: قمر الأماني

محمود دياب يكتب: هذا سُبّة في جبينهم

د. مجدي بدران: مجموعة العشرين وتغير المناخ ولقاحات الكورونا

داليا السبع تكتب: الميتافيرس عالم من الخيال أم آلة للاستبداد والمراقبة

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

أحمد نجم

الأيدي القذرة تغتال الطهارة

اﻟﻤﺰﻳﺪ