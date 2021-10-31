عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رمضان عبدالرازق: لا تعلقوا أخطاءكم على شماعة الحسد .. فيديو

رمضان عبدالرازق:
رمضان عبدالرازق: الحسد موجود لكن لا نجعله شماعة لأخطائنا

قال الشيخ رمضان عبدالرازق الداعية الإسلامي، إن الحسد موجود لكن لا نجعله شماعة نعلق عليه حياتنا، مضيفًا هناك داء العين والحسد، والله عز وجل ذكر ذلك في القران الكريم كثيرا، قال تعالى أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله وقال تعالى ومن شر حاسد اذا حسد .

 وأضاف عبدالرازق خلال لقائه على فضائية "الحياة" أن الإنسان عندما يرى سيارة أو شيء جميل يقول ربنا يباركلك فيها ويرزقني مثلها موضحا أن العلماء قالوا هناك فرق بين الحسد والغبطة، الحسد تمني زوال النعمة والغبطة تمنى دوام النعمة مشيرًا إلى أن الحسد في كل شيء حتى في طاعة الله، رجل حافظ على صلاة الفجر قال ذلك أمام  الناس فحسد فيها. 

أدعية للوقاية من الحسد والعين 

أعُوذُ باللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِن شَرِّ ما أَجِدُ وَأُحَاذِرُ

« أَعُوذُ بكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ، مِن كُلِّ شيطَانٍ وهَامَّةٍ، ومِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ».

« أعوذُ باللَّهِ السَّميعِ العَليمِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجيمِ مِن هَمزِهِ، ونَفخِهِ ونَفثِهِ».

« بسمِ اللَّهِ الَّذي لا يضرُّ معَ اسمِهِ شيءٌ في الأرضِ ولَا في السَّماءِ، وَهوَ السَّميعُ العليمُ »

« اللهمَّ عافِني في بدني، اللهمَّ عافِني في سمعي، اللهمَّ عافِني في بصري».

« اللَّهمَّ عالمَ الغيبِ والشَّهادةِ فاطرَ السَّماواتِ والأرضِ، ربَّ كلِّ شيءٍ ومليكَهُ، أشهَدُ أن لا إلَهَ إلَّا أنتَ، أعوذُ بِكَ من شرِّ نفسي، وشرِّ الشَّيطانِ وشِركِهِ».

« بسم الله أرقي نفسي من كلّ شيء يؤذيني، ومن شر كلّ نفس أو عين حاسد، بسم الله أرقي نفسي الله يشفيني، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلّا بالله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويشفي مرضى المسلمين».

« أعوذ بالله العلي العظيم من شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر كل ذي شر لا أطيق شره، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، ومن شر الأشرار وشر الأخطار وشر الأمراض».

 

الحسد داء العين والحسد فرق بين الحسد والغبطة الحسد تمني زوال النعمة والغبطة تمنى دوام النعمة القران الكريم

ترشيحاتنا

محمد غانم: 40% زيادة في الإنتاج الزراعي بفضل الري الحديث.. فيديو

كهربا حديث السوشيال ميديا بعد اتهامه بتسريب أخبار الأهلي.. شاهد

حكم قراءة الفاتحة للميت؟ الإفتاء توضح

أخبار البرلمان.. إضافة المواليد لبطاقات التموين.. عقوبات تنتظر بائعي السجائر للأطفال

رسميا .. يحيى الكومي رئيسا لنادي الإسماعيلي

بيت العيلة| كيف كان الود والحب موجودا رغم العدد الكبير وسر اختفائه .. نوستالجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أزمة جديدة في الأهلي بسبب كهربا.. موسيماني يتعجب من تسريب معلومات عن الفريق | تفاصيل

أزعجته أثناء ممارسة الجنس فقتلها..قصة حنين مع زوج الأم بـ حلوان

قريبا في مصر.. دواء يقضي علي كورونا خلال 4 أيام.. أسعار وتفاصيل

شاهد.. الأرصاد توجه تعليمات عن كيفية تعامل المواطنين مع الرعد والبرق

رسميا .. يحيى الكومي رئيسا لنادي الإسماعيلي

مهمة جلاسجو الأولى.. تفادي وقوع كارثة مناخية مرعبة ستكون بداية لنهاية العالم

بدء بث البرامج التعليمية لطلاب رابعة ابتدائي على قناة مدرستنا .. اليوم

إيقاف أحمد سعد عن الغناء بقرار من المهن الموسيقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيت العيلة| كيف كان الود والحب موجودا رغم العدد الكبير وسر اختفائه .. نوستالجيا

التفاصيل الكاملة.. ماذا قال المتهمون بالتحرش بابنة الفنانة نشوى مصطفى عقب ضبطهم؟

على أنغام «أنشودة آمون».. كيف سيبدو الحفل الأسطوري لافتتاح طريق الكباش

انفجار شمسي يهدد الأرض وينذر بانقطاع الإنترنت.. شاهد كيف تبدو العاصفة الجيومغناطيسية|فيديو

فيديو

كذّب طليقته.. هكذا رد مصطفى فهمي على اتهامات فاتن موسى

"جلسة تصوير الجنازة".. موديل شهيرة تستعرض جسمها أمام نعش والدها .. فيديوجراف

فيديوجراف| صدمة كبيرة.. وفاة طارق وهدان نجم رفع الأثقال البارالمبي

ندمت على هذا الفيلم وحاولت الانتحار.. تصريحات مثيرة لـ جومانا مراد

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: قمر الأماني

محمود دياب يكتب: هذا سُبّة في جبينهم

د. مجدي بدران: مجموعة العشرين وتغير المناخ ولقاحات الكورونا

داليا السبع تكتب: الميتافيرس عالم من الخيال أم آلة للاستبداد والمراقبة

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

أحمد نجم

الأيدي القذرة تغتال الطهارة

اﻟﻤﺰﻳﺪ