رمضان عبدالرازق: لا تعلقوا أخطاءكم على شماعة الحسد .. فيديو

قال الشيخ رمضان عبدالرازق الداعية الإسلامي، إن الحسد موجود لكن لا نجعله شماعة نعلق عليه حياتنا، مضيفًا هناك داء العين والحسد، والله عز وجل ذكر ذلك في القران الكريم كثيرا، قال تعالى أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله وقال تعالى ومن شر حاسد اذا حسد .

وأضاف عبدالرازق خلال لقائه على فضائية "الحياة" أن الإنسان عندما يرى سيارة أو شيء جميل يقول ربنا يباركلك فيها ويرزقني مثلها موضحا أن العلماء قالوا هناك فرق بين الحسد والغبطة، الحسد تمني زوال النعمة والغبطة تمنى دوام النعمة مشيرًا إلى أن الحسد في كل شيء حتى في طاعة الله، رجل حافظ على صلاة الفجر قال ذلك أمام الناس فحسد فيها.

أدعية للوقاية من الحسد والعين

أعُوذُ باللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِن شَرِّ ما أَجِدُ وَأُحَاذِرُ

« أَعُوذُ بكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ، مِن كُلِّ شيطَانٍ وهَامَّةٍ، ومِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ».

« أعوذُ باللَّهِ السَّميعِ العَليمِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجيمِ مِن هَمزِهِ، ونَفخِهِ ونَفثِهِ».

« بسمِ اللَّهِ الَّذي لا يضرُّ معَ اسمِهِ شيءٌ في الأرضِ ولَا في السَّماءِ، وَهوَ السَّميعُ العليمُ »

« اللهمَّ عافِني في بدني، اللهمَّ عافِني في سمعي، اللهمَّ عافِني في بصري».

« اللَّهمَّ عالمَ الغيبِ والشَّهادةِ فاطرَ السَّماواتِ والأرضِ، ربَّ كلِّ شيءٍ ومليكَهُ، أشهَدُ أن لا إلَهَ إلَّا أنتَ، أعوذُ بِكَ من شرِّ نفسي، وشرِّ الشَّيطانِ وشِركِهِ».

« بسم الله أرقي نفسي من كلّ شيء يؤذيني، ومن شر كلّ نفس أو عين حاسد، بسم الله أرقي نفسي الله يشفيني، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلّا بالله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويشفي مرضى المسلمين».

« أعوذ بالله العلي العظيم من شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر كل ذي شر لا أطيق شره، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، ومن شر الأشرار وشر الأخطار وشر الأمراض».