الخلافات العائلية تجعل عامل يُشعِل النيران في نفسه بسوهاج

أصيب عامل أربعيني بحروق نارية بكافة أنحاء جسده، بعدما أقبل على الانتحار من خلال سكب البنزين على جسمه واشعال النيران في نفسه، بمركز أخميم شرقي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي، بوصول المدعو “محمد. ا - 41 عامًا - عامل - ويقيم بذات الناحية”، مُصاب بحروق نارية بكافة أنحاء الجسم.

وبالانتقال والفحص تبين إشعال المُصاب المذكور النيران في جسده بقصد الانتحار، بعدما سكب البنزين على نفسه؛ إثر خلافات عائلية.

تم إخماد النيران، ونقل المصاب إلى المستشفى الجامعي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وكلفت وحدة مباحث المركز بتكثيف التحريات حول الواقعة.