بيضحك على جماهير الزمالك.. رضا عبد العال يفتح النار على طارق حامد

شن رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك الأسبق هجوماً حاداً على طارق حامد نجم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وقال رضا عبد العال عبر برنامج البريمو بقناة ten إن طارق حامد يضحك على جماهير الزمالك ولا يقدم إضافة هجومية ويمرر الكرة لمن يريد وليس لمصلحة الفريق.

وأشار إلى أن طارق حامد لو رحل للدوري السعودي سيتعرض للطرد في كل مباراة موضحا أن طارق يحظى بحماية الحكام في الدوري لأن الحكام ينظرون لألوان قمصان الأهلي والزمالك.

جدير بالذكر ان الزمالك حقق الفوز أمام طلائع الجيش بهدفين دون رد فى إطار مباريات الاسبوع الثاني من الدوري المصري الممتاز ليرفع رصيده إلى 6 نقاط فى المركز الثاني خلف النادي الاهلي صاحب نفس الرصيد .