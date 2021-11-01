مياه أسيوط: متابعات ميدانية لـ"حياة كريمة" بحضور ممثلي القابضة والتشديد

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد اجتماعاتها الدورية لمتابعة سير الأعمال التنفيذية للمشروعات القائمة بمبادرة حياة كريمة الرئاسية التى تسعي إلى تحسين مستوى المعيشة للقرى الأكثر احتياجاً بكافة أرجاء المجتمع المصرى، بحضور لواء ا .ح مهندس هشام درة محمد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، وممثلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومجموعة من استشاري المشروعات وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي ومعدلات الإنجاز بالمشروعات القائمة والتى تستهدف 7 مراكز بالمحافظة بإجمالي 149 قرية والتي ستشهد تطويراً شاملاً للبنية الأساسية والخدمات.

وأكد "درة" أهمية الالتزام بالجدول الزمنى ووضع برامج العمل مدعمة بالمواعيد والمقايسات الخاصة بنهو الاعمال التنفيذية للمشروعات من أعمال التوسعات وتذليل العقبات وبمتابعته ومروره الدائم على المشروع.

وقال أنه تم إنشاء مقر للمشروعات وعمل خطة للمرور الدوري على المشروعات، موجها بضرورة الالتزام بمهمات السلامة والصحة المهنية لتأمين بيئة العمل حرصاً على سلامة القائمين بالعمل والسادة المواطنين.