عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مياه أسيوط: متابعات ميدانية لـ"حياة كريمة" بحضور ممثلي القابضة والتشديد

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد اجتماعاتها الدورية لمتابعة سير الأعمال التنفيذية للمشروعات القائمة بمبادرة حياة كريمة الرئاسية التى تسعي إلى تحسين مستوى المعيشة  للقرى الأكثر احتياجاً بكافة أرجاء المجتمع المصرى، بحضور لواء ا .ح مهندس هشام درة  محمد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، وممثلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومجموعة من استشاري المشروعات وذلك  لمتابعة الموقف التنفيذي  ومعدلات الإنجاز بالمشروعات القائمة والتى تستهدف 7 مراكز بالمحافظة بإجمالي 149 قرية والتي ستشهد تطويراً شاملاً للبنية الأساسية والخدمات.

    

بيع محلات بمزاد علني في 6 أكتوبر.. المتر يتراوح مابين 62 و192 ألف جنيه

وزير الإسكان يتفقد سير العمل بمشروعات القاهرة الجديدة

وأكد "درة" أهمية الالتزام بالجدول الزمنى ووضع برامج العمل مدعمة بالمواعيد والمقايسات الخاصة بنهو الاعمال التنفيذية للمشروعات من أعمال التوسعات وتذليل العقبات وبمتابعته ومروره الدائم على المشروع.

وقال أنه تم إنشاء مقر للمشروعات وعمل خطة للمرور الدوري على المشروعات،  موجها بضرورة الالتزام بمهمات السلامة والصحة المهنية لتأمين بيئة العمل حرصاً على سلامة القائمين بالعمل والسادة المواطنين.

مبادرة حياة كريمة الشركة القابضة لمياه الشرب الوادى الجديد شركة مياه الشرب والصرف الصحى الصحة المهنية

ترشيحاتنا

اشتعال أزمة الصيد| بريطانيا تحذر فرنسا: التراجع خلال 48 ساعة أو المواجهة

باريس سان جيرمان يوجه طعنة غادرة لـ سيرجيو راموس

خناقة كبيرة.. ماذا حدث بين المعلمة وولية الأمر في كراسة الواجب ؟

وزير النقل: دخول برج إشارات الفشن بخط بني سويف / أسيوط الخدمة.. صور

على رأسهم كمارا.. الإعارة تفك سجن 7 لاعبين من الدكة في الدوري الإماراتي

دعاء يفتح أبواب الرزق المغلقة.. واظب عليه في جوف الليل وشاهد النتيجة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم: أعفينا 60% من الطلاب من دفع المصروفات هذا العام

حكم التثاؤب أثناء الصلاة وهل هو من علامات العين؟.. الإفتاء تجيب

تضرب الأرض خلال ساعات.. العاصفة الشمسية لا تزال تشكل خطرا على كوكبنا

أمطار على هذه المناطق اليوم.. والأرصاد تحذر من هذا الأمر

أزعجته أثناء ممارسة الجنس فقتلها..قصة حنين مع زوج الأم بـ حلوان

كلوب ينشر صورة ساديو ماني وإبراهيما كوناتي في المسجد ويعلق عليها | شاهد

انخفاض الذهب.. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 1-11-2021

قريبا في مصر.. دواء يقضي علي كورونا خلال 4 أيام.. أسعار وتفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة.. ملكة إغراء ظلمها الجمال.. لماذا رفضت هند رستم العمل مع نور الشريف؟

بيت العيلة| كيف كان الود والحب موجودا رغم العدد الكبير وسر اختفائه .. نوستالجيا

التفاصيل الكاملة.. ماذا قال المتهمون بالتحرش بابنة الفنانة نشوى مصطفى عقب ضبطهم؟

على أنغام «أنشودة آمون».. كيف سيبدو الحفل الأسطوري لافتتاح طريق الكباش

فيديو

حلق زيرو 4 سنوات.. شاهد الرجل صاحب أجمل شعر في العالم "فيديو"

كذّب طليقته.. هكذا رد مصطفى فهمي على اتهامات فاتن موسى

"جلسة تصوير الجنازة".. موديل شهيرة تستعرض جسمها أمام نعش والدها .. فيديوجراف

فيديوجراف| صدمة كبيرة.. وفاة طارق وهدان نجم رفع الأثقال البارالمبي

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: قمر الأماني

محمود دياب يكتب: هذا سُبّة في جبينهم

د. مجدي بدران: مجموعة العشرين وتغير المناخ ولقاحات الكورونا

داليا السبع تكتب: الميتافيرس عالم من الخيال أم آلة للاستبداد والمراقبة

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

أحمد نجم

الأيدي القذرة تغتال الطهارة

اﻟﻤﺰﻳﺪ