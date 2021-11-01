استشارى ذكورة يوضح أسباب الضعف الجنسى

قال الدكتور أحمد العياشي، استشاري جراحة الذكورة والعقم، إن هناك العديد من الأسباب التي تتسبب في الضعف الجنسي وضعف الانتصاب، وهي: التدخين، وزيادة نسبة الدهون في الدم، وخلل الهرمونات، مشيراً إلى أنها أسباب من الممكن علاجها خلال فترة قصيرة.

وأشار أحمد العياشي خلال لقائه مع برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، إلى أن هناك مشكلتين تؤثران على الإنجاب لدى الرجال حتى وإن لم تؤثر على الحالة الصحية، لافتاً إلى أن هناك قطاعين يمكن ان يتعرضا لمشكلة كبيرة مثل المراهقين.

وكشف استشاري جراحة الذكورة والعقم عن أن العلاج النهائي لضعف الانتصاب هو تركيب دعامة العضو الذكرى، مؤكداً أن تلك الدعامة تختلف تماما عن دعامة القلب، حيث أن دعامة القلب تعتير دقيقة جدا، ويتم وضعها داخل الشرايين تدفق الدم بها.

وأوضح أحمد العياشي أنه لا يمكن تقييم التأثير السلبي على المراهقين ، ولكن وجود دوالى فى هذه المرحلة العمرية يمكن أن يؤثر على نمو الخصية أو البلوغ أو على قدرته الإنجابية.