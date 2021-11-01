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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة جذابة .. شاهد أحدث ظهور لـ رانيا محمود ياسين عبر انستجرام

صدى البلد

شاركت الفنانة، رانيا محمود ياسين، جمهورها، أحدث ظهور لها، ونشرت صورة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام.

وظهرت رانيا ياسين من سياراتها بإطلالة صباحية جذابة، مما حازت علي اعجاب متابعيها.

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يذكر أن آخر أعمال رانيا محمود ياسين كان مسلسل "الطاووس" مع النجوم: جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، وفرح الزاهد وغيرهم، سيناريو وحوار كريم الدليل تحت إشراف المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.


وشاركت رانيا محمود ياسين شاركت في السباق الرمضاني 2020 بمسلسل "فالنتينو" أمام الزعيم عادل إمام.


مسلسل "فلانتينو" بطولة الفنان عادل إمام، داليا البحيرى، دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، رانيا محمود ياسين، هدى المفتى، سليمان عيد، حمدى الميرغنى، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.

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